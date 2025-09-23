закрыть
23 сентября 2025, вторник, 0:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, что на самом деле управляет нашими повседневными действиями

  • 23.09.2025, 4:50
Стало известно, что на самом деле управляет нашими повседневными действиями

В основном работает «автопилот».

Две трети повседневных поступков люди совершают не обдуманно, а по привычке. К такому выводу пришли учёные из Университета Суррея, Университета Южной Каролины и Центрального Квинслендского университета. Работа опубликована в журнале Psychology & Health.

Привычки — это действия, которые запускаются автоматически, когда человек оказывается в знакомых обстоятельствах. Так, утренний кофе, проверка телефона после пробуждения или дорога домой по одной и той же улице чаще связаны не с сознательным выбором, а с закрепившимися ассоциациями.

Исследователи проанализировали поведение 105 участников из Великобритании и Австралии. В течение недели они получали на телефон шесть случайных уведомлений в день с просьбой описать, чем заняты в данный момент и что стало «триггером» действия — намерение или привычка. Оказалось, что 65% действий начинались именно из-за привычки. Почти половина (46%) привычных действий при этом совпадала с намерениями людей.

«Это говорит о том, что мы склонны формировать привычки, которые помогают нам в достижении целей, и чаще разрушаем те, что мешают», — пояснил профессор психологии Университета Суррея Бенджамин Гарднер.

По словам ученых, именно «хорошие» привычки могут стать надежным инструментом для укрепления здоровья и достижения целей. Поэтому тем, кто хочет бросить курить или начать заниматься спортом, недостаточно просто «сильнее постараться». Важно менять окружение и создавать новые ассоциации. Например, избегать привычных мест для курения или регулярно заниматься физической активностью в одно и то же время дня.

«Людям нравится думать, что они принимают решения рационально, взвешивая каждый шаг. Но на самом деле большая часть повторяющегося поведения возникает автоматически», — отметила автор исследования, доцент Университета Южной Каролины Аманда Ребар.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников