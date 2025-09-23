Стало известно, что на самом деле управляет нашими повседневными действиями 23.09.2025, 4:50

В основном работает «автопилот».

Две трети повседневных поступков люди совершают не обдуманно, а по привычке. К такому выводу пришли учёные из Университета Суррея, Университета Южной Каролины и Центрального Квинслендского университета. Работа опубликована в журнале Psychology & Health.

Привычки — это действия, которые запускаются автоматически, когда человек оказывается в знакомых обстоятельствах. Так, утренний кофе, проверка телефона после пробуждения или дорога домой по одной и той же улице чаще связаны не с сознательным выбором, а с закрепившимися ассоциациями.

Исследователи проанализировали поведение 105 участников из Великобритании и Австралии. В течение недели они получали на телефон шесть случайных уведомлений в день с просьбой описать, чем заняты в данный момент и что стало «триггером» действия — намерение или привычка. Оказалось, что 65% действий начинались именно из-за привычки. Почти половина (46%) привычных действий при этом совпадала с намерениями людей.

«Это говорит о том, что мы склонны формировать привычки, которые помогают нам в достижении целей, и чаще разрушаем те, что мешают», — пояснил профессор психологии Университета Суррея Бенджамин Гарднер.

По словам ученых, именно «хорошие» привычки могут стать надежным инструментом для укрепления здоровья и достижения целей. Поэтому тем, кто хочет бросить курить или начать заниматься спортом, недостаточно просто «сильнее постараться». Важно менять окружение и создавать новые ассоциации. Например, избегать привычных мест для курения или регулярно заниматься физической активностью в одно и то же время дня.

«Людям нравится думать, что они принимают решения рационально, взвешивая каждый шаг. Но на самом деле большая часть повторяющегося поведения возникает автоматически», — отметила автор исследования, доцент Университета Южной Каролины Аманда Ребар.

