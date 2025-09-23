Один из районов Минска останется без горячей воды 23.09.2025, 5:00

Появился список адресов.

В Ленинском районе Минска возникнут перебои с горячей водой. Об этом сообщает местная администрация в Telegram.

Работы пройдут 23 сентября с 08:00 до 22:00. Заниматься ими будут Минские тепловые сети и «Минсккоммунтеплосеть».

В число отключенных попали не только жилые дома, но и школы, детские сады, другие административные здания.

Cписок первых выглядит так:

ул. Малинина, 30, 34

пр. Рокоссовского, 82, 84, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 136

ул. Плеханова, 93, 95, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 97/5, 101, 103, 105, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125

ул. Якубова, 2/1, 2/3; 4, 6, 16, 18, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 46, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 52

Остальные адреса можно посмотреть по ссылке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com