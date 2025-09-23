Зеленский доложил Келлогу о контрнаступлении ВСУ возле Покровска и Доброполья
- 23.09.2025, 7:38
Также они затронули тему развития сотрудничества Украины и США.
Президент Украины Владимир Зеленский провел в Нью-Йорке встречу со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом. Он проинформировал генерала о ситуации на фронте.
Об этом сообщает Telegram главы Украины.
«Проинформировал о ситуации на фронте и результатах контрнаступательной операции возле Доброполья и Покровска», - заявил президент Украины.
Также они затронули тему развития сотрудничества Украины и США. В частности, речь шла о взаимовыгодных соглашениях по дронам и закупке американского оружия, которые Киев предложил Вашингтону.
«Благодарен Киту Келлогу за поддержку и помощь и президенту США Дональду Трампу - за усилия для окончания войны и прекращения убийств», - резюмировал Зеленский.