Зеленский доложил Келлогу о контрнаступлении ВСУ возле Покровска и Доброполья 23.09.2025, 7:38

Также они затронули тему развития сотрудничества Украины и США.

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Нью-Йорке встречу со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом. Он проинформировал генерала о ситуации на фронте.

Об этом сообщает Telegram главы Украины.

«Проинформировал о ситуации на фронте и результатах контрнаступательной операции возле Доброполья и Покровска», - заявил президент Украины.

Также они затронули тему развития сотрудничества Украины и США. В частности, речь шла о взаимовыгодных соглашениях по дронам и закупке американского оружия, которые Киев предложил Вашингтону.

«Благодарен Киту Келлогу за поддержку и помощь и президенту США Дональду Трампу - за усилия для окончания войны и прекращения убийств», - резюмировал Зеленский.

