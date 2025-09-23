закрыть
23 сентября 2025, вторник, 8:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В США мужчина навел лазерную указку на вертолет Трампа

  • 23.09.2025, 7:54
В США мужчина навел лазерную указку на вертолет Трампа
Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Его задержали.

В Вашингтоне полиция задержала мужчину, который направил лазерную указку на вертолет президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает NBC News.

В поданной в понедельник уголовной жалобе отмечается, что инцидент произошел вечером в субботу, 20 сентября.

Офицер Секретной службы заметил на площади Конституции обнаженного по пояс мужчину, который «говорил сам с собой и громко себя вел». Когда офицер подошел ближе, злоумышленник направил ему в лицо красный лазерный луч, который временно его дезориентировал.

После мужчина, позже идентифицированный как Джейкоб Самуэль Винклер, направил лазерную указку на Marine One (вертолет президента США. - ред.), который пролетал низко над т.н. «Эллипсом» - открытой парковой площадью на южной стороне Белого дома между резиденцией президента и Монументом Джорджа Вашингтона.

В судебных документах указано, что такое поведение создавало риск временной слепоты и дезориентации пилота, а также угрожало столкновением с другими вертолетами в районе монумента Вашингтона.

Офицер Секретной службы задержал Винклера, отобрал у него указку и заковал в наручники.

Подозреваемый после этого стал на колени и начал повторять фразы вроде: «Я должен извиниться перед Дональдом Трампом» и «Я извиняюсь перед Дональдом Трампом».

Следователи также отметили, что злоумышленник имел при себе нож с неподвижным лезвием длиной около 7,5 сантиметров.

Во время дальнейшего допроса Винклер «признал, что направлял красную лазерную указку на Marine One» и не знал о запрете на такие действия. Подозреваемый рассказал, что направляет лазер на разные вещи, например, дорожные знаки.

Наведение лазерной указки на летательный аппарат в США считается федеральным преступлением. За такие действия предусмотрено наказание до пяти лет заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников