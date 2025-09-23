В США мужчина навел лазерную указку на вертолет Трампа
- 23.09.2025, 7:54
Его задержали.
В Вашингтоне полиция задержала мужчину, который направил лазерную указку на вертолет президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает NBC News.
В поданной в понедельник уголовной жалобе отмечается, что инцидент произошел вечером в субботу, 20 сентября.
Офицер Секретной службы заметил на площади Конституции обнаженного по пояс мужчину, который «говорил сам с собой и громко себя вел». Когда офицер подошел ближе, злоумышленник направил ему в лицо красный лазерный луч, который временно его дезориентировал.
После мужчина, позже идентифицированный как Джейкоб Самуэль Винклер, направил лазерную указку на Marine One (вертолет президента США. - ред.), который пролетал низко над т.н. «Эллипсом» - открытой парковой площадью на южной стороне Белого дома между резиденцией президента и Монументом Джорджа Вашингтона.
В судебных документах указано, что такое поведение создавало риск временной слепоты и дезориентации пилота, а также угрожало столкновением с другими вертолетами в районе монумента Вашингтона.
Офицер Секретной службы задержал Винклера, отобрал у него указку и заковал в наручники.
Подозреваемый после этого стал на колени и начал повторять фразы вроде: «Я должен извиниться перед Дональдом Трампом» и «Я извиняюсь перед Дональдом Трампом».
Следователи также отметили, что злоумышленник имел при себе нож с неподвижным лезвием длиной около 7,5 сантиметров.
Во время дальнейшего допроса Винклер «признал, что направлял красную лазерную указку на Marine One» и не знал о запрете на такие действия. Подозреваемый рассказал, что направляет лазер на разные вещи, например, дорожные знаки.
Наведение лазерной указки на летательный аппарат в США считается федеральным преступлением. За такие действия предусмотрено наказание до пяти лет заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов.