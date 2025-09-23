В США мужчина навел лазерную указку на вертолет Трампа 23.09.2025, 7:54

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Его задержали.

В Вашингтоне полиция задержала мужчину, который направил лазерную указку на вертолет президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает NBC News.

В поданной в понедельник уголовной жалобе отмечается, что инцидент произошел вечером в субботу, 20 сентября.

Офицер Секретной службы заметил на площади Конституции обнаженного по пояс мужчину, который «говорил сам с собой и громко себя вел». Когда офицер подошел ближе, злоумышленник направил ему в лицо красный лазерный луч, который временно его дезориентировал.

После мужчина, позже идентифицированный как Джейкоб Самуэль Винклер, направил лазерную указку на Marine One (вертолет президента США. - ред.), который пролетал низко над т.н. «Эллипсом» - открытой парковой площадью на южной стороне Белого дома между резиденцией президента и Монументом Джорджа Вашингтона.

В судебных документах указано, что такое поведение создавало риск временной слепоты и дезориентации пилота, а также угрожало столкновением с другими вертолетами в районе монумента Вашингтона.

Офицер Секретной службы задержал Винклера, отобрал у него указку и заковал в наручники.

Подозреваемый после этого стал на колени и начал повторять фразы вроде: «Я должен извиниться перед Дональдом Трампом» и «Я извиняюсь перед Дональдом Трампом».

Следователи также отметили, что злоумышленник имел при себе нож с неподвижным лезвием длиной около 7,5 сантиметров.

Во время дальнейшего допроса Винклер «признал, что направлял красную лазерную указку на Marine One» и не знал о запрете на такие действия. Подозреваемый рассказал, что направляет лазер на разные вещи, например, дорожные знаки.

Наведение лазерной указки на летательный аппарат в США считается федеральным преступлением. За такие действия предусмотрено наказание до пяти лет заключения и штраф в размере 250 тысяч долларов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com