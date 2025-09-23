Швеция готова сбивать российские самолеты, которые нарушат ее границы 23.09.2025, 8:05

Об этом заявил министр обороны страны.

Швеция готова применить силу в случае необходимости и будет сбивать российские истребители, которые нарушат воздушное пространство страны.

Об этом заявил министр обороны страны Пол Йонсон, сообщает Aftonbladet.

Глава Минобороны отметил, что «ни одна страна не имеет права нарушать воздушное пространство Швеции», поэтому страна «имеет право защищать свое воздушное пространство, в случае необходимости - с применением силы».

«В так называемом постановлении IKFN (о действиях армии при нарушениях территории Швеции - ред.) правительство дало Вооруженным силам инструкции касательно того, как нужно обращаться с воздушными судами-нарушителями. Это включает право, при необходимости, применить оружие - с предупреждением или без него», - отметил Йонсон.

Воздушные провокации России

В сентябре российские военные отметились рядом демонстративных нарушений воздушного пространства стран НАТО.

В начале сентября около 20 дронов РФ залетели на территорию Польши и были сбиты силами ПВО и авиацией НАТО. Они не имели боевых частей.

19 сентября российские истребители МиГ-31, запускающие аэробаллистические ракеты «Кинжал», на 12 минут вторглись в воздушное пространство Эстонии. Войска НАТО для перехвата подняли истребители F-35 Военно-воздушных сил Италии.

Также на днях российские истребители пролетели над польской буровой платформой Petrobaltic в Балтийском море.

