23 сентября 2025, вторник, 8:27
«Обломки дронов падают прямо на улицы Москвы»

  • 23.09.2025, 8:15
  • 2,602
«Обломки дронов падают прямо на улицы Москвы»

Новые подробности атаки на столицу и ряд регионов России.

Вечером 22 сентября на территории РФ началась атака украинскими дронами, которые долетели до Москвы и Подмосковья. Кроме столицы, БПЛА наведались еще в ряд российских регионов, в результате чего были слышны взрывы и закрывались немало аэропортов, пишет «Обозреватель».

Беспилотники фиксировали в Рязани, Саратове, Энгельсе и Казани. Об этом сообщили руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко и российские Telegram-каналы.

По словам Андрющенко атака БПЛА продолжается и до сих пор. В РФ заявили о сбитии якобы 26 беспилотников в столице и ее окрестностях. ПВО работает и в районе Подольска, а обломки сбитых дронов рассыпаются прямо на улицах Москвы.

«Аэропорты Шереметьево и Внуково временно приостановили работу – действует план «Ковер», – написал он.

Дроны наделали шума и в других регионах РФ. В частности, в Рязани с 3:45 до 5:15 фиксировалась активная работа ПВО над городом.

Саратов и Энгельс под атакой с 2 часов ночи, она продолжается до сих пор. Сообщают о ряде взрывов в городе. Последствия требуют уточнения.

«Также, закрывали аэропорт Самары, тревога звучала в Казани. То впереди интересный факт-чекинг от Сил обороны. Как закончится атака на Москву», – говорится в сообщении Андрющенко.

Тем временем в российских пабликах распространяется видео с моментом падения беспилотника ВСУ в Реутово (Московская область). В результате громкого взрыва там повреждены 4 авто.

По сообщению Росавиации, в аэропортах Казани, Геленджика и Нижнекамска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

А пассажиры рейса Дубай—Москва были вынуждены провести ночь на матрасах в терминале аэропорта Нижнего Новгорода из-за атаки дронов на российскую столицу.

Самолет SU-531, который должен был приземлиться в Москве в 21:56, совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде. Пассажиры сначала почти три часа ждали в салоне, после чего их перевели в аэропорт. Там выдали матрасы и сообщили, что вылет отложен до двух часов дня.

