закрыть
23 сентября 2025, вторник, 8:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Симоньян призналась, что у нее рак

  • 23.09.2025, 8:17
Симоньян призналась, что у нее рак
Маргарита Симоньян

Топ-пропагандистка Кремля рассказала о своем диагнозе.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, топ-пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян публично объявила, что болеет раком и проходит курс лечения.

«Написала бы с удовольствием, что у меня все в порядке, но стараюсь никогда не врать. Тигран (Кеосаян, муж пропагандистки - ред.) по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего?» - написала она в Telegram.

Симоньян также уточнила, что ей назначен курс химиотерапии. «Вскоре увидите меня в париках», - добавила она.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников