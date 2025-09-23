Симоньян призналась, что у нее рак 23.09.2025, 8:17

Маргарита Симоньян

Топ-пропагандистка Кремля рассказала о своем диагнозе.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, топ-пропагандистка Кремля Маргарита Симоньян публично объявила, что болеет раком и проходит курс лечения.

«Написала бы с удовольствием, что у меня все в порядке, но стараюсь никогда не врать. Тигран (Кеосаян, муж пропагандистки - ред.) по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего?» - написала она в Telegram.

Симоньян также уточнила, что ей назначен курс химиотерапии. «Вскоре увидите меня в париках», - добавила она.

