закрыть
23 сентября 2025, вторник, 9:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские беспилотники прилетели на позиции операторов российских дронов

  • 23.09.2025, 8:40
  • 3,022
Украинские беспилотники прилетели на позиции операторов российских дронов

Видеофакт.

На Донетчине воины 8-го отдельного полка специального назначения имени князя Изяслава Мстиславича уничтожили двух операторов вражеских беспилотников.

Украинские дронари обнаружили оккупантов днем, когда те запускали БпЛА, но удар нанесли ночью, сбросив два боеприпаса на вражескую позицию, пишет Цензор.НЕТ.

Вследствие атаки укрытие было разрушено, а личный состав противника - ликвидирован. Видео уничтожения врага обнародовано в соцсетях 8-го полка.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников