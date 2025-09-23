Удары по редкой авиации РФ в Крыму: ГУР расчищает путь для «Толоки» 23.09.2025, 8:45

4,162

Эксперты раскрыли смысл операции.

Спецподразделение «Призраки» Главного управления разведки Украины за последние дни провело серию точных атак по военным объектам во временно оккупированном Крыму. Это может стать операцией, которая открывает путь в Крым для нового подводного дрона Украины, пишет Defence Express.

21 сентября сообщалось об уничтожении трех вертолетов Ми-8 и радиолокационной станции 55Ж6У «Небо-У».

22 сентября стало известно о поражении еще одного Ми-8 и двух редких противолодочных самолетов Бе-12.

Бе-12 - советские машины, первый полет которых состоялся еще в 1960 году. Несмотря на возраст, их до сих пор использует Черноморский флот РФ. Всего в строю оставалось не более шести таких самолетов, которые применяли для патрулирования акватории и поиска подводных лодок.

Эксперты отмечают, что вывод из строя Бе-12 может иметь сразу несколько объяснений:

уменьшение возможностей РФ в борьбе с украинскими беспилотными системами;

создание условий для действий новых украинских подводных дронов «Толока», которые недавно были представлены во Львове;

ликвидация угрозы от патрулей, отслеживающих надводные морские дроны типа «Магура» или Sea Baby.

Аналитики подчеркивают, что удары ГУР не только наносят ощутимые потери ЧФ РФ, но и открывают путь для активного применения украинских морских дронов в Черном море.

