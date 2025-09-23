Эрдоган сообщил «не очень хорошую» новость о войне в Украине 1 23.09.2025, 8:55

11,800

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции раскрыл детали.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не верит в скорейшее завершение войны в Украине.

Об этом он заявил в интервью Fox News.

Эрдоган назвал эту перспективу «не очень хорошей новостью». «Я не очень верю, что война в Украине скоро закончится. Это не очень хорошая новость», – сказал он.

Эрдоган также выразил убеждение, что Европа не сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине, а сама Украина не может экономически конкурировать с Россией.

Несмотря на это, турецкий лидер выразил надежду, что поддержка Украины со стороны партнеров будет продолжена.

Ранее Эрдоган заявил, что обсуждал прекращение войны с диктатором Путиным во время переговоров в Китае, а также с Зеленским во время телефонных разговоров.

Однако, по словам Эрдогана, стороны «еще не готовы» к встрече лидеров.

