Эрдоган сообщил «не очень хорошую» новость о войне в Украине
- 23.09.2025, 8:55
- 11,800
Президент Турции раскрыл детали.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не верит в скорейшее завершение войны в Украине.
Об этом он заявил в интервью Fox News.
Эрдоган назвал эту перспективу «не очень хорошей новостью». «Я не очень верю, что война в Украине скоро закончится. Это не очень хорошая новость», – сказал он.
Эрдоган также выразил убеждение, что Европа не сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине, а сама Украина не может экономически конкурировать с Россией.
Несмотря на это, турецкий лидер выразил надежду, что поддержка Украины со стороны партнеров будет продолжена.
Ранее Эрдоган заявил, что обсуждал прекращение войны с диктатором Путиным во время переговоров в Китае, а также с Зеленским во время телефонных разговоров.
Однако, по словам Эрдогана, стороны «еще не готовы» к встрече лидеров.