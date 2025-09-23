закрыть
23 сентября 2025, вторник, 9:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Эрдоган сообщил «не очень хорошую» новость о войне в Украине

1
  • 23.09.2025, 8:55
  • 11,800
Эрдоган сообщил «не очень хорошую» новость о войне в Украине
Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции раскрыл детали.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не верит в скорейшее завершение войны в Украине.

Об этом он заявил в интервью Fox News.

Эрдоган назвал эту перспективу «не очень хорошей новостью». «Я не очень верю, что война в Украине скоро закончится. Это не очень хорошая новость», – сказал он.

Эрдоган также выразил убеждение, что Европа не сможет вечно оказывать экономическую помощь Украине, а сама Украина не может экономически конкурировать с Россией.

Несмотря на это, турецкий лидер выразил надежду, что поддержка Украины со стороны партнеров будет продолжена.

Ранее Эрдоган заявил, что обсуждал прекращение войны с диктатором Путиным во время переговоров в Китае, а также с Зеленским во время телефонных разговоров.

Однако, по словам Эрдогана, стороны «еще не готовы» к встрече лидеров.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников