Почему некоторые люди просыпаются раньше будильника? 1 23.09.2025, 9:01

3,352

Названа неожиданная причина.

Обезвоживание организма объясняет, что некоторые люди просыпаются до того, как сработает будильник. И это состояние можно преодолеть.

Известный эксперт по питанию и психонейроиммунологии (ПНИ) Ксеви Вердагер рассказал об этом и объяснил, как обезвоживание влияет на сон.

Вердагер утверждает, что ночью во время сна мы теряем жидкость из-за дыхания и потоотделения. Если вы ложитесь спать уже обезвоженным, уровень стрессового гормона кортизола начинает расти раньше обычного, что и заставляет вас проснуться.

Кортизол может нарушать ваш естественный цикл сна. Даже короткие пробуждения, вызванные его повышением, могут заставить вас чувствовать себя невыспавшимся в течение дня.

Признаки обезвоживания Если вы просыпаетесь посреди ночи с чувством жажды или чтобы сходить в туалет, это может быть признаком обезвоживания.

Как преодолеть обезвоживание организма

Лучший способ — не просто выпить много воды перед сном, а поддерживать гидратацию в течение всего дня. Ксеви Вердагер советует также обратить внимание на свой рацион.

Вердагер отмечает важность употребления таких продуктов во время ужина, как овощи, фрукты, ягоды.

Британская Национальная служба здравоохранения (NHS) советует

Какотмечает NHS, следует пить достаточно жидкости в течение дня. Столько, чтобы ваша моча приобрела бледно-желтый цвет.

Также необходимо употреблять в пищу продукты с высоким содержанием воды. А это супы, фрукты и овощи.

Если у вас постоянные проблемы со сном или замечаете признаки обезвоживания, лучше обратиться за консультацией к врачу.

