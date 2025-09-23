Reuters: Замороженные активы России на $350 млрд пойдут на репарации Украине 23.09.2025, 9:59

ЕС готовит новый механизм помощи Киеву.

В ЕС готовят новый механизм помощи Украине за счет российских активов. Речь идет о репарационном займе, который будет возвращен только после выплат от РФ.

Об этом сообщает Reuters.

Замороженные активы России

После вторжения России в Украину в 2022 году США и их союзники запретили транзакции с Центробанком РФ и Минфином. В результате в Евросоюзе оказалось заморожено активов на сумму до 250 млрд долларов.

Центробанк России ранее подтверждал, что в целом было заблокировано около 300-350 млрд долларов. Эти средства включают валютные резервы, золото и государственные облигации, примерно половина которых хранилась на Западе.

Большая часть активов сосредоточена в Европе, многие из них уже были конвертированы в наличные и хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Точные данные о структуре замороженных средств российский Центробанк не публиковал.

Валюты и вложения РФ

По состоянию на начало 2022 года Центральный банк России держал активы в евро на сумму около 207 млрд долларов США, в долларах США - на 67 млрд долларов США и в фунтах стерлингов - на 37 млрд долларов США.

Кроме того, в резервах было 36 млрд иен, 19 млрд канадских долларов, 6 млрд австралийских долларов и 1,8 млрд сингапурских долларов.

Также хранилось примерно 1 млрд швейцарских франков. Эти активы были размещены в ценные бумаги, депозиты и корреспондентские счета. Крупнейшие вложения приходились на суверенные облигации Китая, Германии, Франции, Великобритании, Австрии и Канады.

Золотовалютные резервы Россия держала внутри страны. Инвестиции в юани хранятся в Китае.

План Евросоюза

ЕС обсуждает идею использования замороженных российских активов для предоставления Украине «репарационного займа». Этот кредит будет возвращен только после того, как Украина получит компенсации от России.

Схема предусматривает замену российских активов на облигации без купона, выпущенные Еврокомиссией. Такой механизм может быть реализован коалицией отдельных стран ЕС, чтобы избежать возможного вето со стороны Венгрии.

Ранее проценты от активов использовались для обслуживания кредита Украине на 50 млрд долларов. Однако объем начисляемых процентов начал сокращаться.

Риски и опасения

По данным Euroclear, на 30 июня у него числилось 194 млрд евро российских активов, что принесло 2,7 млрд евро процентов за первое полугодие 2025 года. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года с 173 млрд активов было получено 3,4 млрд евро процентов.

Ряд банкиров предупредили, что прецедент конфискации суверенных активов может подорвать доверие к западным государственным облигациям. Власти Бельгии также указывали, что это может привести к судебным искам против Euroclear и даже вызвать финансовый кризис.

Euroclear заявила, что знает о предложении Еврокомиссии и ждет дальнейшей информации.

