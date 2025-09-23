закрыть
23 сентября 2025, вторник, 10:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Партизаны разоблачили завод «Титан» в Крыму

  • 23.09.2025, 10:04
Партизаны разоблачили завод «Титан» в Крыму

Объект расположен рядом с Перекопским валом.

Партизаны разведали завод «Титан», который расположен неподалеку Армянска во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».

Агентам «АТЕШ» удалось выяснить, что завод продолжает функционировать и оккупанты пытаются защитить его, размещая замаскированные комплексы ПВО в посадках.

Стоит заметить, что на территории Восточной Европы предприятие «Крымский Титан» является крупнейшим производителем диоксида титана. Он применяется прежде всего в химической промышленности.

«Также есть обоснованное подозрение, что под видом «мощностей по производству аммиачных удобрений», о которых на этом заводе объявляли оккупанты, предприятие производит взрывчатку», - пишут в «АТЕШ».

Также известно, что на заводе действуют усиленные меры безопасности, однако партизаны продолжают наблюдение за объектом. Вся собранная информация о производстве и его обороне была передана Силам обороны Украины.

Что известно о «Титане»

Электроподстанция «Титан» в Армянске является одним из главных энергетических узлов на севере оккупированного Крыма. Она поставляет электроэнергию промышленным объектам, в частности химическому заводу «Крымский Титан». Подстанция работает на напряжении 220 кВ и имеет стратегическое значение для стабильности энергосистемы региона.

Объект расположен рядом с Перекопским валом - ключевым транспортным и инфраструктурным коридором, через который проходят линии электропередач и важные логистические маршруты. В случае выхода подстанции из строя это может повлечь серьезные перебои в энергоснабжении оккупационных войск и промышленных предприятий Крыма.

Напомним, в начале августа во временно оккупированном Крыму после атаки беспилотников возникли пожары в районе мощной электроподстанции «Титан» в Армянске.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников