Партизаны разоблачили завод «Титан» в Крыму
- 23.09.2025, 10:04
Объект расположен рядом с Перекопским валом.
Партизаны разведали завод «Титан», который расположен неподалеку Армянска во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».
Агентам «АТЕШ» удалось выяснить, что завод продолжает функционировать и оккупанты пытаются защитить его, размещая замаскированные комплексы ПВО в посадках.
Стоит заметить, что на территории Восточной Европы предприятие «Крымский Титан» является крупнейшим производителем диоксида титана. Он применяется прежде всего в химической промышленности.
«Также есть обоснованное подозрение, что под видом «мощностей по производству аммиачных удобрений», о которых на этом заводе объявляли оккупанты, предприятие производит взрывчатку», - пишут в «АТЕШ».
Также известно, что на заводе действуют усиленные меры безопасности, однако партизаны продолжают наблюдение за объектом. Вся собранная информация о производстве и его обороне была передана Силам обороны Украины.
Что известно о «Титане»
Электроподстанция «Титан» в Армянске является одним из главных энергетических узлов на севере оккупированного Крыма. Она поставляет электроэнергию промышленным объектам, в частности химическому заводу «Крымский Титан». Подстанция работает на напряжении 220 кВ и имеет стратегическое значение для стабильности энергосистемы региона.
Объект расположен рядом с Перекопским валом - ключевым транспортным и инфраструктурным коридором, через который проходят линии электропередач и важные логистические маршруты. В случае выхода подстанции из строя это может повлечь серьезные перебои в энергоснабжении оккупационных войск и промышленных предприятий Крыма.
Напомним, в начале августа во временно оккупированном Крыму после атаки беспилотников возникли пожары в районе мощной электроподстанции «Титан» в Армянске.