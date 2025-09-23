Партизаны разоблачили завод «Титан» в Крыму 23.09.2025, 10:04

Объект расположен рядом с Перекопским валом.

Партизаны разведали завод «Титан», который расположен неподалеку Армянска во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает партизанское движение «АТЕШ».

Агентам «АТЕШ» удалось выяснить, что завод продолжает функционировать и оккупанты пытаются защитить его, размещая замаскированные комплексы ПВО в посадках.

Стоит заметить, что на территории Восточной Европы предприятие «Крымский Титан» является крупнейшим производителем диоксида титана. Он применяется прежде всего в химической промышленности.

«Также есть обоснованное подозрение, что под видом «мощностей по производству аммиачных удобрений», о которых на этом заводе объявляли оккупанты, предприятие производит взрывчатку», - пишут в «АТЕШ».

Также известно, что на заводе действуют усиленные меры безопасности, однако партизаны продолжают наблюдение за объектом. Вся собранная информация о производстве и его обороне была передана Силам обороны Украины.

Что известно о «Титане»

Электроподстанция «Титан» в Армянске является одним из главных энергетических узлов на севере оккупированного Крыма. Она поставляет электроэнергию промышленным объектам, в частности химическому заводу «Крымский Титан». Подстанция работает на напряжении 220 кВ и имеет стратегическое значение для стабильности энергосистемы региона.

Объект расположен рядом с Перекопским валом - ключевым транспортным и инфраструктурным коридором, через который проходят линии электропередач и важные логистические маршруты. В случае выхода подстанции из строя это может повлечь серьезные перебои в энергоснабжении оккупационных войск и промышленных предприятий Крыма.

Напомним, в начале августа во временно оккупированном Крыму после атаки беспилотников возникли пожары в районе мощной электроподстанции «Титан» в Армянске.

