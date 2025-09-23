Лукашенко рассказал китайцам примитивную теорию заговора Валерий Карбалевич

23.09.2025, 10:15

Валерий Карбалевич

Вопрос границы на переговорах с КНР был главным.

Наибольшие надежды на разрешение кризиса на белорусско-польской границе возлагаются на Китай. Китайские делегации посетили Варшаву и Минск. В ходе переговоров Лукашенко стремился доказать, что Польша искусственно провоцирует конфликт, выполняя заказ США во вред интересам Китая.

Конфликт между Беларусью и Польшей вокруг границы стал международной проблемой. Экономисты и бизнес подсчитывают убытки, а политики разного уровня обсуждают пути выхода из кризиса.

Наибольшие надежды возлагаются на Китай. С одной стороны, китайская экономика больше всего страдает от этого тромба на белорусско-польской границе. С другой стороны, все обращают внимание на растущий международный вес Китая. Новая сверхдержава должна подтвердить свой статус. Китай не скрывает, что у него большие амбиции, что подтвердилось в ходе недавних торжеств в Пекине по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

В данном случае закрытие белорусско-польской границы напрямую затронуло интересы Китая. По разным оценкам, от 92% до 98% сухопутного транзита в торговле Китая с Европой осуществляется через белорусско-польскую границу. Скорость доставки товаров из Китая в ЕС составляет 5–7 дней, что в среднем в 3–5 раз быстрее, чем морским транспортом. Кроме того, доставка по суше обходится почти вдвое дешевле морской. И теперь этот маршрут закрыт.

На Китай возлагают надежды не только Варшава и Минск, но и другие международные игроки. Ведь если государство претендует на статус великой державы и не может решить проблему, напрямую затрагивающую его интересы, то это наносит определённый удар по его престижу. Необходимо подтвердить свой статус.

Глава МИД Китая Ван И прибыл в Варшаву 15 сентября. После переговоров польское издание Newsweek со ссылкой на источники в МИД Польши сообщило, что Ван И якобы дал понять главе МИД Польши Радославу Сикорскому, что китайские власти «проведут открытый разговор с Лукашенко» о ситуации на польской границе.

А через неделю после этого визита в Минск прибыла китайская делегация во главе с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ли Си. То есть, глава делегации – один из семи высших руководителей КНР. Это высокий уровень.

В ходе переговоров Ли Си с Александром Лукашенко поднимался вопрос о закрытии белорусско-польской границы. Можно предположить, что он был одним из главных.

Как и следовало ожидать, Лукашенко в ходе переговоров предложил свою версию этой проблемы:

«Очень много в СМИ в последнее время, особенно в связи с вашим визитом в Беларусь, разного рода инсинуаций по поводу в том числе наших отношений с Польшей и закрытия границы между Беларусью и Польшей. Я понимаю, что это, скорее всего, недружественный шаг поляков - политический, какой-то, наверное, имиджевый, как считают поляки, против Китайской Народной Республики. Но нисколько не экономический. Поскольку такая империя, как Китай, запросто справится с этой проблемой. Но тема звучит... Дело здесь не в Беларуси. Ну а Польша играет роль какого-то коня-скакуна в пользу других государств...»

Если перевести это высказывание на понятный язык, Лукашенко хотел доказать следующее:

1. Вина за кризис на границе лежит не на Беларуси, а на Польше.

2. «Недружественный шаг поляков» лишь внешне направлен против Беларуси («дело здесь не в Беларуси»). Фактически это удар по Китаю.

3. «Польша играет роль какого-то коня-скакуна в пользу других государств». Другое государство — США. То есть, на этом коне сидит всадник, который и правит им — американец. Именно США стремятся ослабить своего главного конкурента — Китай. А Польша — американская марионетка. Поэтому дело здесь не в экономике, а в большой геополитике.

4. Беларусь — надежный союзник Китая, поэтому весь гнев Пекина должен быть направлен на Варшаву.

Примечательно, что Лукашенко не захотел публично развивать эту конспирологическую версию, а предложил Ли Си поговорить с глазу на глаз, чтобы «рассказать ему кое-что и поделиться нашей информацией по этой теме». Зачем такие секреты? Потому что он не хочет портить переговорный процесс с США. Поэтому в публичной части — лишь намёки, которые нужно расшифровать.

Сложно сделать какие-либо выводы о том, удалось ли Лукашенко убедить китайскую делегацию столь примитивными теориями заговора. Традиции китайской дипломатии не позволяют выносить конфликтные моменты на публичное обозрение. Ближайшее будущее покажет, было ли давление Китая на официальный Минск сильным и эффективным. Это можно будет оценить по тому, прекратятся ли нападения мигрантов на границе, будут ли освобождены Анджей Почобут и монах Гжегож Гавел, объявленный «шпионом».

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»

