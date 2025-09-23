В Москве авиалайнер пролетел в нескольких метрах от домов 1 23.09.2025, 10:25

5,946

Видеофакт.

Жители Москвы сняли на видео пассажирский самолет, пролетающий над крышами многоэтажек на экстремально низкой высоте. Кадры появились в Сети вечером 22 сентября.

Инцидент произошел при заходе на посадку в аэропорт Внуково. По словам очевидцев, сначала они услышали сильный гул авиадвигателей, а затем увидели низко летящий самолет.

Напомним, что в течение вечера 22 и ночи 23 сентября на подлете к Москве было сбито более 20 БПЛА. В столичных аэропортах был введен план «Ковер».

