23 сентября 2025, вторник, 11:48
В Москве авиалайнер пролетел в нескольких метрах от домов

  • 23.09.2025, 10:25
Видеофакт.

Жители Москвы сняли на видео пассажирский самолет, пролетающий над крышами многоэтажек на экстремально низкой высоте. Кадры появились в Сети вечером 22 сентября.

Инцидент произошел при заходе на посадку в аэропорт Внуково. По словам очевидцев, сначала они услышали сильный гул авиадвигателей, а затем увидели низко летящий самолет.

Напомним, что в течение вечера 22 и ночи 23 сентября на подлете к Москве было сбито более 20 БПЛА. В столичных аэропортах был введен план «Ковер».

