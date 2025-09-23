Несколько рейсов из Минска в московский аэропорт Шереметьево отменены 1 23.09.2025, 10:26

Из-за атаки беспилотников.

Несколько утренних и дневных рейсов авиакомпании «Аэрофлот» из Минска в московский аэропорт Шереметьево 23 сентября отменены из-за ночной атаки беспилотников на российскую столицу. Об изменениях сообщает расписание минского аэропорта.

Отменены рейсы на 6.30, 11,40, 14.45. Рейсы в 17.20 и 21.10 и 22.55 пока планируются к вылету.

В компании «Аэрофлот» сообщили, что продолжается работа по стабилизации расписания.

«Авиакомпания планирует войти в штатный режим выполнения расписания в/из Шереметьево до конца сегодняшнего дня. Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме. С пассажирами отмененных и задержанных рейсов ведется работа по всем аэропортам вылета», — заявили в компании утром 23 сентября.

Во Внуково все рейсы из Минска полетят по расписанию.

Об атаке беспилотников вечером 22 сентября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Тогда же авиакомпания «Аэрофлот» информировала о вводе «временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов» в аэропорту Шереметьево. Часть рейсов авиакомпании, направлявшихся в Москву, ушли на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ульяновск, Ижевск и Самару.

Также вечером 22 сентября задерживались рейсы, прилетающие в аэропорт Внуково. Самолет авиакомпании «Победа» вылетел из Минска с почти четырехчасовым опозданием — в 01.40 вместо 21.55.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com