Несколько рейсов из Минска в московский аэропорт Шереметьево отменены

Несколько рейсов из Минска в московский аэропорт Шереметьево отменены1
- 23.09.2025, 10:26
Из-за атаки беспилотников.
Несколько утренних и дневных рейсов авиакомпании «Аэрофлот» из Минска в московский аэропорт Шереметьево 23 сентября отменены из-за ночной атаки беспилотников на российскую столицу. Об изменениях сообщает расписание минского аэропорта.
Отменены рейсы на 6.30, 11,40, 14.45. Рейсы в 17.20 и 21.10 и 22.55 пока планируются к вылету.
В компании «Аэрофлот» сообщили, что продолжается работа по стабилизации расписания.
«Авиакомпания планирует войти в штатный режим выполнения расписания в/из Шереметьево до конца сегодняшнего дня. Все службы авиакомпании работают в усиленном режиме. С пассажирами отмененных и задержанных рейсов ведется работа по всем аэропортам вылета», — заявили в компании утром 23 сентября.
Во Внуково все рейсы из Минска полетят по расписанию.
Об атаке беспилотников вечером 22 сентября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Тогда же авиакомпания «Аэрофлот» информировала о вводе «временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов» в аэропорту Шереметьево. Часть рейсов авиакомпании, направлявшихся в Москву, ушли на запасные аэродромы в Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Ульяновск, Ижевск и Самару.
Также вечером 22 сентября задерживались рейсы, прилетающие в аэропорт Внуково. Самолет авиакомпании «Победа» вылетел из Минска с почти четырехчасовым опозданием — в 01.40 вместо 21.55.