«Все скоро развалится — а мы тут живем»7
- 23.09.2025, 10:35
- 4,696
Как выглядит белорусский райцентр.
Житель Речицы рассказал об условиях жизни в местных «бараках». Речь идет о двухэтажных жилых домах по улице Пролетарской в частном секторе недалеко от центра города, пишет «Флагшток».
«Ремонта нет никакого с 2010 года, все валится, канализации нет, воды нет, печное отопление, подъезды никто не убирает. Все течет, все плывет, страшно жить. А суммы [за услуги ЖКХ] — по 50-60 рублей. В том числе за капремонт, который не делается», — говорит автор видео.
По его словам, «все скоро развалится — а мы тут живем». Действительно, на видео хорошо заметны трещины в стенах, фундаменте, дыры около окон.
Местный житель утверждает, что «ЖКХ ничего не делает, райисполком тоже ничего не делает.