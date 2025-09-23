«Все скоро развалится — а мы тут живем» 7 23.09.2025, 10:35

4,696

Как выглядит белорусский райцентр.

Житель Речицы рассказал об условиях жизни в местных «бараках». Речь идет о двухэтажных жилых домах по улице Пролетарской в частном секторе недалеко от центра города, пишет «Флагшток».

«Ремонта нет никакого с 2010 года, все валится, канализации нет, воды нет, печное отопление, подъезды никто не убирает. Все течет, все плывет, страшно жить. А суммы [за услуги ЖКХ] — по 50-60 рублей. В том числе за капремонт, который не делается», — говорит автор видео.

По его словам, «все скоро развалится — а мы тут живем». Действительно, на видео хорошо заметны трещины в стенах, фундаменте, дыры около окон.

Местный житель утверждает, что «ЖКХ ничего не делает, райисполком тоже ничего не делает.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com