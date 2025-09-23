закрыть
23 сентября 2025, вторник
«Все скоро развалится — а мы тут живем»

  23.09.2025
«Все скоро развалится — а мы тут живем»

Как выглядит белорусский райцентр.

Житель Речицы рассказал об условиях жизни в местных «бараках». Речь идет о двухэтажных жилых домах по улице Пролетарской в частном секторе недалеко от центра города, пишет «Флагшток».

«Ремонта нет никакого с 2010 года, все валится, канализации нет, воды нет, печное отопление, подъезды никто не убирает. Все течет, все плывет, страшно жить. А суммы [за услуги ЖКХ] — по 50-60 рублей. В том числе за капремонт, который не делается», — говорит автор видео.

По его словам, «все скоро развалится — а мы тут живем». Действительно, на видео хорошо заметны трещины в стенах, фундаменте, дыры около окон.

Местный житель утверждает, что «ЖКХ ничего не делает, райисполком тоже ничего не делает.

