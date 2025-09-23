закрыть
23 сентября 2025, вторник, 11:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Золото неожиданно установило новый рекорд

  • 23.09.2025, 10:43
  • 1,052
Золото неожиданно установило новый рекорд

Инвесторы с нетерпением ждут выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла.

Цены на золото во вторник, 23 сентября, достигли рекорда. Инвесторы ожидают дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США и ослабления доллара.

Агентство Reuters пишет, что спотовые цены на золото стабилизировались на уровне 3744,68 доллара за тройскую унцию (31 грамм), после того как ранее достигли рекорда в 3759,02 доллара. Таким образом, 1 грамм золото стоит 120,8 доллара.

При этом фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре выросли на 0,1% до 3779,40 доллара.

Индекс доллара США продолжил падение, что сделало золото более доступным для зарубежных покупателей.

«Я думаю, что это в основном связано с ожиданиями в отношении денежно-кредитной политики, потенциальным снижением процентных ставок и рисками роста инфляции», - сказал аналитик Capital.com Кайл Родда.

Инвесторы с нетерпением ждут выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, чтобы получить сигналы о политике центрального банка.

Согласно инструменту CME FedWatch, инвесторы оценивают вероятность снижения ставок на 25 базисных пунктов в октябре в 90%, а в декабре - в 75%.

«Мы видим замедление экономического роста, рост инфляции, изменение геополитической обстановки и ослабление доллара США, что поддерживает высокий инвестиционный спрос на золото», - говорится в сообщении аналитиков ANZ.

В то же время спотовая цена на серебро упала на 0,5% до 43,84 доллара за унцию, оставаясь вблизи 14-летнего максимума. Платина подешевела на 0,2% до 1413,80 доллара, а палладий снизился на 0,5% до 1173,18 доллара.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников