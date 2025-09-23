Золото неожиданно установило новый рекорд 23.09.2025, 10:43

1,052

Инвесторы с нетерпением ждут выступления председателя ФРС США Джерома Пауэлла.

Цены на золото во вторник, 23 сентября, достигли рекорда. Инвесторы ожидают дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США и ослабления доллара.

Агентство Reuters пишет, что спотовые цены на золото стабилизировались на уровне 3744,68 доллара за тройскую унцию (31 грамм), после того как ранее достигли рекорда в 3759,02 доллара. Таким образом, 1 грамм золото стоит 120,8 доллара.

При этом фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре выросли на 0,1% до 3779,40 доллара.

Индекс доллара США продолжил падение, что сделало золото более доступным для зарубежных покупателей.

«Я думаю, что это в основном связано с ожиданиями в отношении денежно-кредитной политики, потенциальным снижением процентных ставок и рисками роста инфляции», - сказал аналитик Capital.com Кайл Родда.

Инвесторы с нетерпением ждут выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, чтобы получить сигналы о политике центрального банка.

Согласно инструменту CME FedWatch, инвесторы оценивают вероятность снижения ставок на 25 базисных пунктов в октябре в 90%, а в декабре - в 75%.

«Мы видим замедление экономического роста, рост инфляции, изменение геополитической обстановки и ослабление доллара США, что поддерживает высокий инвестиционный спрос на золото», - говорится в сообщении аналитиков ANZ.

В то же время спотовая цена на серебро упала на 0,5% до 43,84 доллара за унцию, оставаясь вблизи 14-летнего максимума. Платина подешевела на 0,2% до 1413,80 доллара, а палладий снизился на 0,5% до 1173,18 доллара.

