«Таких вызовов Лукашенко никто не бросал» 23.09.2025, 10:46

2,982

Николай Статкевич

Николай Статкевич воодушевил белорусов.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в интервью известному журналисту Евгению Киселеву рассказала, как лидер оппозиции Николай Статкевич воодушевил белорусов, отказавшись покидать страну после освобождения 11 сентября:

— Единственный политзаключенный, который отказался, заявил о своем законном праве оставаться на территории Беларуси, был Николай Статкевич. Мы много раз говорили о нем в наших эфирах, и вот этот человек показал пример настоящего лидерства, мужества и самоотверженности. Мы не знаем до сих пор, где находится Николай Статкевич, хотя уже прошло больше недели.

Вначале появилась информация, что его вернули в колонию особого режима в городе Глубоком, где он находился до сих пор. Это одна из самых страшных тюрем Беларуси. Николай Статкевич пробыл там более пяти лет, и большую часть времени он находился в одиночной камере. Условия в ней чудовищные, сравнимые со средневековыми, потому что он находился в подвале монастыря 18 века, где страшная сырость, во время дождей в его камере было воды по щиколотку. Политик за это время трижды переболел ковидом, у него был инфаркт. Все это мы узнали от других политзаключенных, которые смогли с ним увидеться перед депортацией.

У Николая Статкевича аритмия, серьезные проблемы со здоровьем, мы не знаем, что с ним сейчас происходит. Я считаю, что сделка Лукашенко с Трампом должна быть отменена, пока Николай Статкевич не будет освобожден и пока ему не разрешат жить в Беларуси, на что он имеет абсолютно законное право. Снимать санкции с «Белавиа», открывать посольство в Минске на фоне того, что реальный лидер белорусской оппозиции продолжает находиться в заключении, его жизни угрожает опасность, нельзя.

Наталья Радина отмечает, что режим боится Николая Статкевича, именно по этой причине диктатор не может позволить лидеру оппозиции оставаться на свободе:

— Для Лукашенко это серьезное событие, никто ему таких вызовов не бросал. Да, есть масса мужественных людей в белорусской оппозиции, но то, что совершил Николай Статкевич, шокировало и самого Лукашенко. Поступок Николая Викторовича воодушевил как белорусов внутри страны, так и эмиграцию.

Рационально это оценивать нельзя, нужно просто принять, что есть люди, для которых ценности свободы, демократии, независимости, важнее жизни. Николай Викторович именно из этих людей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com