«Таких вызовов Лукашенко никто не бросал»
- 23.09.2025, 10:46
- 2,982
Николай Статкевич воодушевил белорусов.
Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина в интервью известному журналисту Евгению Киселеву рассказала, как лидер оппозиции Николай Статкевич воодушевил белорусов, отказавшись покидать страну после освобождения 11 сентября:
— Единственный политзаключенный, который отказался, заявил о своем законном праве оставаться на территории Беларуси, был Николай Статкевич. Мы много раз говорили о нем в наших эфирах, и вот этот человек показал пример настоящего лидерства, мужества и самоотверженности. Мы не знаем до сих пор, где находится Николай Статкевич, хотя уже прошло больше недели.
Вначале появилась информация, что его вернули в колонию особого режима в городе Глубоком, где он находился до сих пор. Это одна из самых страшных тюрем Беларуси. Николай Статкевич пробыл там более пяти лет, и большую часть времени он находился в одиночной камере. Условия в ней чудовищные, сравнимые со средневековыми, потому что он находился в подвале монастыря 18 века, где страшная сырость, во время дождей в его камере было воды по щиколотку. Политик за это время трижды переболел ковидом, у него был инфаркт. Все это мы узнали от других политзаключенных, которые смогли с ним увидеться перед депортацией.
У Николая Статкевича аритмия, серьезные проблемы со здоровьем, мы не знаем, что с ним сейчас происходит. Я считаю, что сделка Лукашенко с Трампом должна быть отменена, пока Николай Статкевич не будет освобожден и пока ему не разрешат жить в Беларуси, на что он имеет абсолютно законное право. Снимать санкции с «Белавиа», открывать посольство в Минске на фоне того, что реальный лидер белорусской оппозиции продолжает находиться в заключении, его жизни угрожает опасность, нельзя.
Наталья Радина отмечает, что режим боится Николая Статкевича, именно по этой причине диктатор не может позволить лидеру оппозиции оставаться на свободе:
— Для Лукашенко это серьезное событие, никто ему таких вызовов не бросал. Да, есть масса мужественных людей в белорусской оппозиции, но то, что совершил Николай Статкевич, шокировало и самого Лукашенко. Поступок Николая Викторовича воодушевил как белорусов внутри страны, так и эмиграцию.
Рационально это оценивать нельзя, нужно просто принять, что есть люди, для которых ценности свободы, демократии, независимости, важнее жизни. Николай Викторович именно из этих людей.