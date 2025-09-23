закрыть
23 сентября 2025, вторник
Обратная сторона экономики Китая

1
  • 23.09.2025, 10:50
  • 2,686
Внутренняя конкуренция разрывает страну.

Экономическая конкуренция в Китае становится все более беспощадной. В стране более 100 производителей электромобилей и десятки компаний по выпуску солнечных панелей и батарей, которые производят значительно больше, чем требуется мировому рынку. Это стимулирует инновации, но также ведет к ценовым войнам, убыткам и росту безнадежных долгов, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Китай сталкивается с угрозой дефляции, аналогичной кризису Японии в 1990-х. Руководство страны винит в этом «неицзюань» — термин, обозначающий разрушительную внутреннюю конкуренцию. Власти призывают компании удерживать цены, а местные правительства — сокращать субсидии. Однако такие меры носят временный характер и не решают главной проблемы: экономики, опирающейся на инвестиции, а не на внутреннее потребление.

Кампания против «неицзюань» позволяет Пекину оправдываться перед Западом, обвиняющим Китай в экспорте избыточной продукции по демпинговым ценам. Регуляторы уже пригласили автопроизводителей, банкиров и IT-компании для «разъяснительных бесед» о недопустимости агрессивного снижения цен. Планируется создание картеля по производству поликремния для стабилизации цен на солнечные панели.

Однако подобные инициативы в прошлом оказывались краткосрочными. Так, в случае с перепроизводством стали власти символически выводили из строя старые печи, продолжая субсидировать новые. Производство росло, а США вводили новые тарифы.

По мнению экспертов, Китаю необходим переход к стимулированию внутреннего спроса. Доля частного потребления в ВВП составляет лишь 40% против 69% в США и 53% в Германии. Предлагались меры — от снижения налогов до расширения системы соцзащиты, но Пекин не спешит передавать экономику в руки потребителей.

Без реальных реформ Китай рискует повторить японский сценарий — десятилетия стагнации.

