Обратная сторона экономики Китая 1 23.09.2025, 10:50

2,686

Внутренняя конкуренция разрывает страну.

Экономическая конкуренция в Китае становится все более беспощадной. В стране более 100 производителей электромобилей и десятки компаний по выпуску солнечных панелей и батарей, которые производят значительно больше, чем требуется мировому рынку. Это стимулирует инновации, но также ведет к ценовым войнам, убыткам и росту безнадежных долгов, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Китай сталкивается с угрозой дефляции, аналогичной кризису Японии в 1990-х. Руководство страны винит в этом «неицзюань» — термин, обозначающий разрушительную внутреннюю конкуренцию. Власти призывают компании удерживать цены, а местные правительства — сокращать субсидии. Однако такие меры носят временный характер и не решают главной проблемы: экономики, опирающейся на инвестиции, а не на внутреннее потребление.

Кампания против «неицзюань» позволяет Пекину оправдываться перед Западом, обвиняющим Китай в экспорте избыточной продукции по демпинговым ценам. Регуляторы уже пригласили автопроизводителей, банкиров и IT-компании для «разъяснительных бесед» о недопустимости агрессивного снижения цен. Планируется создание картеля по производству поликремния для стабилизации цен на солнечные панели.

Однако подобные инициативы в прошлом оказывались краткосрочными. Так, в случае с перепроизводством стали власти символически выводили из строя старые печи, продолжая субсидировать новые. Производство росло, а США вводили новые тарифы.

По мнению экспертов, Китаю необходим переход к стимулированию внутреннего спроса. Доля частного потребления в ВВП составляет лишь 40% против 69% в США и 53% в Германии. Предлагались меры — от снижения налогов до расширения системы соцзащиты, но Пекин не спешит передавать экономику в руки потребителей.

Без реальных реформ Китай рискует повторить японский сценарий — десятилетия стагнации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com