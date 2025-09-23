Знаменитую недорогую модель Mazda показали с эффектным дизайном 23.09.2025, 11:03

Это размышление на тему следующего поколения модели.

Компактный спорткар Mazda MX-5 – знаменитая недорогая модель в сегменте, который постоянно сокращается. Но будущее этой машины пока в безопасности. Автомобиль показали с эффектным дизайном.

Японский родстер Mazda MX-5 всегда привлекает внимание покупателей низкой ценой и динамическими характеристиками. Машину показали в новом виде на канале TALKWHEELS. Это размышление на тему следующего поколения модели.

Производитель уже намекал на разработку Mazda MX-5 нового поколения. Но точную информацию пока держат в секрете. Производитель уже работает над новой машиной. Возможно, дизайн выполнят по мотивам концепта Mazda Iconic SP, который всем понравился.

В компании подготовили новый двигатель Skyactiv-Z. Это очень эффективный четырехцилиндровый мотор объемом 2,5 л. И он появится под капотом MX-5 пятого поколения.

Модель Mazda MX-5 остается очень популярной. Ранее сообщалось, что в США – на ключевом рынке для этой машины – продажи выросли на 130%.

