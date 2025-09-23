закрыть
23 сентября 2025, вторник, 11:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Знаменитую недорогую модель Mazda показали с эффектным дизайном

  • 23.09.2025, 11:03
  • 1,038
Знаменитую недорогую модель Mazda показали с эффектным дизайном

Это размышление на тему следующего поколения модели.

Компактный спорткар Mazda MX-5 – знаменитая недорогая модель в сегменте, который постоянно сокращается. Но будущее этой машины пока в безопасности. Автомобиль показали с эффектным дизайном.

Японский родстер Mazda MX-5 всегда привлекает внимание покупателей низкой ценой и динамическими характеристиками. Машину показали в новом виде на канале TALKWHEELS. Это размышление на тему следующего поколения модели.

Производитель уже намекал на разработку Mazda MX-5 нового поколения. Но точную информацию пока держат в секрете. Производитель уже работает над новой машиной. Возможно, дизайн выполнят по мотивам концепта Mazda Iconic SP, который всем понравился.

В компании подготовили новый двигатель Skyactiv-Z. Это очень эффективный четырехцилиндровый мотор объемом 2,5 л. И он появится под капотом MX-5 пятого поколения.

Модель Mazda MX-5 остается очень популярной. Ранее сообщалось, что в США – на ключевом рынке для этой машины – продажи выросли на 130%.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников