Крупные банки начали массово обнулять россиянам лимиты по кредитным картам 23.09.2025, 11:14

1,346

Финансовую систему РФ лихорадит.

Крупные российские банки начали активно обнулять лимиты по выданным кредитным картам. Это следует из массовых жалоб россиян, на которые обратили внимание «Известия».

Чаще всего клиенты жалуются на подобные действия со стороны ВТБ, Почта банка и Ренессанс банка. В частности, клиент ВТБ с премиальным статусом рассказал изданию, что у него было две кредитные карты с лимитами 150 тыс. и 250 тыс. руб. Во время отпуска банк внезапно обнулил их. Сотрудники кредитной организации сообщили, что решение было принято автоматически «для снижения кредитной нагрузки» и повлиять на него они не могут. При этом пересмотр лимита возможен только через 90 дней.

Клиентов Почта банка уведомили об обнулении кредитных лимитов по СМС и предложили оформить карту ВТБ для перевода долга, так как в 2026 году банки должны объединиться. В Ренессанс банке лимиты были обнулены даже у тех клиентов, кто никогда не допускал просрочек и всегда пользовался льготным периодом. Представители финансовой организации, отвечая на вопросы клиентов, лишь отмечали, что у банка есть право снизить лимит в одностороннем порядке. В ВТБ также уточнили, что корректировка лимитов по кредитным картам — распространенная практика, которая применяется к клиентам с повышенным уровнем риска, высокой долговой нагрузкой или просроченной задолженностью.

Сокращение лимитов по картам началось с ноября 2024 года, когда Центробанк ограничил кредитование клиентов с высокой долговой нагрузкой, напомнила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. По ее словам, пока нет никаких оснований, чтобы эта тенденция прекратилась.

Кредитные организации могут снижать лимиты для выравнивания финансовых показателей и уменьшения резервов, отметили в банке «Новиком». Это необходимо, чтобы уменьшить риск нехватки денег в случае просрочек на фоне падения платежной дисциплины, пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Кроме того, финансово грамотные люди чаще используют кредитные карты, чем остальные, и выплачивают всю задолженность в беспроцентный период, говорит гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев. В таком случае, по его словам, банк выдает деньги под 0% годовых и клиент бесплатно пользуется заемными средствами. При этом организации привлекают эти деньги на рынке в среднем под 14%.

Тем не менее, первыми в очереди на обнуление лимитов находятся пользователи кредиток с нестабильным доходом, высокой долговой нагрузкой, активным снятием наличных с кредитки или клиенты, у которых резко сократились доходы, говорит Чернов. Он добавил, что условия по кредиткам останутся жесткими до тех пор, пока ключевая ставка не пойдет вниз и привлечение денег не станет для банков дешевле.

