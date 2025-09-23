В Беларуси два дня подряд обновляются рекорды тепла
- 23.09.2025, 11:19
Всего 21 сентября обновилось 33 локальных рекорда, 22-го — 34.
В Беларуси вновь обновился исторический рекорд тепла. 22 сентября в Житковичах и Октябрьском воздух прогрелся до 29,4 градуса выше нуля, свидетельствует проведенный «Позiркам» сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета. Прежний максимум дня был ниже на 2 градуса (в 2018 году в Брагине). Локальный экстремум в Житковичах до этого составлял 26,3 градуса (в 1983 и 2023 годах), в Октябрьском — 26,2 (2023).
Накануне был переписан абсолютный рекорд, державшийся 22 года (29,5 градуса в Житковичах против 28,5 в Высоком).
Всего 21 сентября обновилось 33 локальных рекорда, 22-го — 34.
22 сентября стало последним днем летней погоды. По прогнозу Белгидромета, 23 сентября будет от 11 до 18 градусов, по юго-востоку от 18 до 24. В последующие дни еще холоднее — от 10 до 16 градусов. В ночь на 25 сентября заморозки до минус 3.