В Беларуси два дня подряд обновляются рекорды тепла 23.09.2025, 11:19

Всего 21 сентября обновилось 33 локальных рекорда, 22-го — 34.

В Беларуси вновь обновился исторический рекорд тепла. 22 сентября в Житковичах и Октябрьском воздух прогрелся до 29,4 градуса выше нуля, свидетельствует проведенный «Позiркам» сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета. Прежний максимум дня был ниже на 2 градуса (в 2018 году в Брагине). Локальный экстремум в Житковичах до этого составлял 26,3 градуса (в 1983 и 2023 годах), в Октябрьском — 26,2 (2023).

Накануне был переписан абсолютный рекорд, державшийся 22 года (29,5 градуса в Житковичах против 28,5 в Высоком).

Всего 21 сентября обновилось 33 локальных рекорда, 22-го — 34.

22 сентября стало последним днем летней погоды. По прогнозу Белгидромета, 23 сентября будет от 11 до 18 градусов, по юго-востоку от 18 до 24. В последующие дни еще холоднее — от 10 до 16 градусов. В ночь на 25 сентября заморозки до минус 3.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com