Заявление Трампа обвалило акции фармацевтической компании Kenvue 23.09.2025, 11:37

Она производит обезболивающий препарт «Тайленол».

Президент США Дональд Трамп заявил о связи парацетамола с аутизмом. Это привело к падению цен на акции фармацевтической компании Kenvue, которая производит обезболивающий препарт «Тайленол».

Об этом сообщает Financial Time.

Как пишет издание, стоимость акций Kenvue упала на 7% до самого низкого уровня со времени ее отделения от материнской компании Johnson & Johnson. При этом Tylenol занимает значительную долю рынка парацетамола в США - он является самым известным брендом этого препарата в Штатх.

Напомним, Трамп заявил, что беременным женщинам и младенцам не стоит принимать «Тайленол».

«Просто не принимайте его, если в этом нет крайней необходимости. Боритесь изо всех сил, чтобы избежать его употребления», - сказал он.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) инициировало процесс обновления маркировки парацетамола, включая предупреждение о возможном повышенном риске развития аутизма и расстройств внимания. Регулятор направил рекомендательное письмо врачам, в котором советует ограничивать использование парацетамола во время беременности для лечения незначительного повышения температуры.

В то же время, издание Nature пишет, что исследования не подтверждают связь между парацетамолом и аутизмом. Но, даже если такая связь действительно существует, то она не очень незначительная и не означает, что препарат вызывает аутизм.

В Kenvue тоже заявили, что Тайленол не связан с аутизмом.

«Мы считаем, что независимая, обоснованная наука четко показывает, что прием ацетаминофена (название, которое используется для парацетамола в США - ред.) не вызывает аутизм. Ацетаминофен является самым безопасным вариантом обезболивающего средства для беременных женщин при необходимости в течение всей беременности», - сообщила компания.

