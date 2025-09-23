«Все решится в ближайшие месяцы» 3 23.09.2025, 11:49

3,352

Максим Калашников

Z-пропагандист призвал россиян готовиться к поражению.

Один из заметных идеологов российского Z-лагеря Максим Калашников сделал резонансное признание: он допускает скорое военное и политическое поражение России. В своем обращении он отметил, что судьба войны решится в течение нескольких месяцев, исход складывается не в пользу Москвы.

Об этом сообщает «Диалог», ссылаясь на слова пропагандиста РФ.

Калашников в панике ожидает нового масштабного наступления российской армии в Украине.

«Если наше начальство решится на попытку большого наступления в ближайший месяц и оно окажется неудачным, то это будет означать поражение в войне», — написал Калашников.

По его словам, особенно критичной станет ситуация, если Кремль вновь пойдет по пути «мясных штурмов». В этом случае последствия могут оказаться разрушительными как для армии, так и для внутренней стабильности РФ.

Он подчеркнул, что экономические проблемы усугубляют ситуацию.

«У нас есть угроза не только спада экономики, но и банковского кризиса», — отметил Калашников. Отдельно он упомянул топливный кризис и коллапс водоснабжения в захваченных районах Донбасса.

Z-пропагандист также высказал сомнения в возможности привлечь массовую помощь со стороны Северной Кореи.

«Можно ли рассчитывать на то, что КНДР пришлет 300 тысяч бойцов? Позволю себе усомниться», — заявил он.

По его мнению, даже если Пхеньян решится отправить ограниченный контингент, речь может идти лишь о 10–20 тысячах военных, что не изменит общий баланс сил. Калашников сравнил нынешние процессы в армии РФ с ситуацией весны–осени 1917 года, когда Российская империя стремительно разваливалась под тяжестью военных поражений и кризисов.

«Все решится в течение нескольких месяцев. Готовимся к борьбе за живучесть», — заключил он.

