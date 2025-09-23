Элита будущего: глава Nvidia назвал самые востребованные профессии в эпоху ИИ 1 23.09.2025, 11:53

1,324

Это вовсе не айтишники.

Глава Nvidia Дженсен Хуан считает, что самые востребованные профессии в ближайшее десятилетие будут не в офисах, а на стройке – среди электриков, сантехников и других рабочих профессий.

По его словам, искусственный интеллект скоро научится писать код лучше программистов и продавать точнее маркетологов. А вот заменить человека, который умеет провести кабель или собрать систему охлаждения для дата-центра, пока невозможно.

«Если вы электрик, сантехник, плотник, нам понадобятся сотни тысяч таких людей, чтобы построить все эти ИИ‑заводы. И сектор квалифицированных рабочих каждой экономики переживет бум», – заявил Хуанг на выступлении в Великобритании в интервью Channel 4.

Бум в сегменте рабочих профессий станет важнейшим фактором для поддержки расширения ИИ-инфраструктуры, требующей постоянного наращивания ресурсов.

«Вам придется строить, вам придется ежегодно удваивать кадры. И я думаю, что вы будете строить инфраструктуру ИИ здесь, в Великобритании, в течение десятилетия», – пояснил Хуанг.

