закрыть
23 сентября 2025, вторник, 12:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Элита будущего: глава Nvidia назвал самые востребованные профессии в эпоху ИИ

1
  • 23.09.2025, 11:53
  • 1,324
Элита будущего: глава Nvidia назвал самые востребованные профессии в эпоху ИИ

Это вовсе не айтишники.

Глава Nvidia Дженсен Хуан считает, что самые востребованные профессии в ближайшее десятилетие будут не в офисах, а на стройке – среди электриков, сантехников и других рабочих профессий.

По его словам, искусственный интеллект скоро научится писать код лучше программистов и продавать точнее маркетологов. А вот заменить человека, который умеет провести кабель или собрать систему охлаждения для дата-центра, пока невозможно.

«Если вы электрик, сантехник, плотник, нам понадобятся сотни тысяч таких людей, чтобы построить все эти ИИ‑заводы. И сектор квалифицированных рабочих каждой экономики переживет бум», – заявил Хуанг на выступлении в Великобритании в интервью Channel 4.

Бум в сегменте рабочих профессий станет важнейшим фактором для поддержки расширения ИИ-инфраструктуры, требующей постоянного наращивания ресурсов.

«Вам придется строить, вам придется ежегодно удваивать кадры. И я думаю, что вы будете строить инфраструктуру ИИ здесь, в Великобритании, в течение десятилетия», – пояснил Хуанг.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников