Элита будущего: глава Nvidia назвал самые востребованные профессии в эпоху ИИ
- 23.09.2025, 11:53
Это вовсе не айтишники.
Глава Nvidia Дженсен Хуан считает, что самые востребованные профессии в ближайшее десятилетие будут не в офисах, а на стройке – среди электриков, сантехников и других рабочих профессий.
По его словам, искусственный интеллект скоро научится писать код лучше программистов и продавать точнее маркетологов. А вот заменить человека, который умеет провести кабель или собрать систему охлаждения для дата-центра, пока невозможно.
«Если вы электрик, сантехник, плотник, нам понадобятся сотни тысяч таких людей, чтобы построить все эти ИИ‑заводы. И сектор квалифицированных рабочих каждой экономики переживет бум», – заявил Хуанг на выступлении в Великобритании в интервью Channel 4.
Бум в сегменте рабочих профессий станет важнейшим фактором для поддержки расширения ИИ-инфраструктуры, требующей постоянного наращивания ресурсов.
«Вам придется строить, вам придется ежегодно удваивать кадры. И я думаю, что вы будете строить инфраструктуру ИИ здесь, в Великобритании, в течение десятилетия», – пояснил Хуанг.