Путиниста Киркорова публично унизили в РФ 23.09.2025, 11:57

Артиста променяли на Шамана.

Российский певец Филипп Киркоров, который открыто поддержал нападение РФ на Украину, неожиданно оказался в немилости у российских властей. Артиста демонстративно проигнорировали, не пригласив на пропагандистское шоу «Интервидение», задуманное как альтернатива «Евровидению». Об этом пишет «Главред».

Киркоров представлял Россию на «Евровидении» еще в 1995 году и долгие годы оставался активным участником конкурса — уже в качестве продюсера. Он помогал Сергею Лазареву, Ани Лорак и другим артистам выйти на европейскую сцену. Однако на «Интервидении» двери для него оказались закрыты: организаторы решили, что звезда девяностых должна остаться в прошлом.

О неприятном решении откровенно заявил гендиректор «Москонцерта» и сооснователь «Главкино» Илья Бачурин. По его словам, российская эстрада уже сменила вектор и делает ставку на новое поколение артистов — в числе которых SHAMAN.

«Каждый, кто живет в России, знает и любит Бабкину, Киркорова и так далее. Представляя страну на международной арене, мы должны были показать следующее поколение. Среди тех, кто приехал к нам, было очень много молодых. Эта концепция обозначает нашу динамику. Наша музыка нацелена в будущее: в выступлении Шамана, и во всем конкурсе в целом», — расстроил Киркорова Бачурин.

