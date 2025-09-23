закрыть
23 сентября 2025, вторник, 12:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путиниста Киркорова публично унизили в РФ

  • 23.09.2025, 11:57
Путиниста Киркорова публично унизили в РФ

Артиста променяли на Шамана.

Российский певец Филипп Киркоров, который открыто поддержал нападение РФ на Украину, неожиданно оказался в немилости у российских властей. Артиста демонстративно проигнорировали, не пригласив на пропагандистское шоу «Интервидение», задуманное как альтернатива «Евровидению». Об этом пишет «Главред».

Киркоров представлял Россию на «Евровидении» еще в 1995 году и долгие годы оставался активным участником конкурса — уже в качестве продюсера. Он помогал Сергею Лазареву, Ани Лорак и другим артистам выйти на европейскую сцену. Однако на «Интервидении» двери для него оказались закрыты: организаторы решили, что звезда девяностых должна остаться в прошлом.

О неприятном решении откровенно заявил гендиректор «Москонцерта» и сооснователь «Главкино» Илья Бачурин. По его словам, российская эстрада уже сменила вектор и делает ставку на новое поколение артистов — в числе которых SHAMAN.

«Каждый, кто живет в России, знает и любит Бабкину, Киркорова и так далее. Представляя страну на международной арене, мы должны были показать следующее поколение. Среди тех, кто приехал к нам, было очень много молодых. Эта концепция обозначает нашу динамику. Наша музыка нацелена в будущее: в выступлении Шамана, и во всем конкурсе в целом», — расстроил Киркорова Бачурин.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников