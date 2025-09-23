В Беларуси объявлено штормовое предупреждение 23.09.2025, 11:59

Из-за заморозков.

Штормовое предупреждение из-за заморозков в Беларуси объявлено на 25 сентября, в четверг. Об этом информирует портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, в Беларуси ночью 25 сентября местами в воздухе, а на почве во многих районах страны прогнозируются заморозки от 0 до -3 градусов.

Кроме того, в Минске, а также в окрестностях столицы ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com