23 сентября 2025, вторник, 12:10
В Беларуси объявлено штормовое предупреждение

  • 23.09.2025, 11:59
Из-за заморозков.

Штормовое предупреждение из-за заморозков в Беларуси объявлено на 25 сентября, в четверг. Об этом информирует портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, в Беларуси ночью 25 сентября местами в воздухе, а на почве во многих районах страны прогнозируются заморозки от 0 до -3 градусов.

Кроме того, в Минске, а также в окрестностях столицы ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение.

