В Беларуси объявлено штормовое предупреждение
- 23.09.2025, 11:59
Из-за заморозков.
Штормовое предупреждение из-за заморозков в Беларуси объявлено на 25 сентября, в четверг. Об этом информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, в Беларуси ночью 25 сентября местами в воздухе, а на почве во многих районах страны прогнозируются заморозки от 0 до -3 градусов.
Кроме того, в Минске, а также в окрестностях столицы ожидаются заморозки от 0 до -2 градусов. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение.