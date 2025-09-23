Усам Дембеле выиграл «Золотой мяч» 23.09.2025, 12:11

Усам Дембеле

Фото: Getty Images

Футболист ПСЖ поблагодарил главного тренера и команду.

Французский нападающий ПСЖ Усман Дембеле поблагодарил все клубы, за которые выступал по ходу карьеры, в своей речи после получения «Золотого мяча»-2025.

Церемония вручения награды прошла в парижском театре «Шатле». Дембеле получил приз из рук бразильца Роналдиньо — обладателя «Золотого мяча»-2005.

— Спасибо всем клубам, за которые я играл! Французскому «Ренну», дортмундской «Боруссии» и, конечно, «Барселоне» — клубу, за который я всегда мечтал играть. Я многому научился, играя там с такими футболистами, как Месси и Иньеста. Это был отличный опыт. Сейчас я счастлив.

Я хотел бы поблагодарить всех сотрудников ПСЖ, которые проделали фантастическую работу. Луиса Энрике, который для меня как отец. Он сыграл очень важную роль в моей карьере, хотя она еще не окончена. Спасибо всем моим товарищам по команде. Мы выиграли почти все! Это индивидуальная награда, но мы все разделяем этот успех как команда, — цитирует Дембеле ESPN.

Дембеле 28 лет. В сезоне‑2024/25 он сыграл 53 матча за ПСЖ во всех турнирах, забил 35 голов и сделал 16 результативных передач. Парижский клуб в минувшем сезоне выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, Лигу чемпионов и дошел до финала клубного чемпионата мира.

