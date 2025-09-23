Кто купит непроданные белоруские автобусы

Кто купит непроданные белоруские автобусы1
Аттракцион щедрости на фоне просевшего экспорта в Россию.
До конца 2025 года гомельские власти закупят для города 56 новых автобусов и 52 троллейбуса, больше половины — на автономном ходу. Восемь автобусов, по словам председателя горисполкома Владимира Привалова, уже вышли на маршруты.
«Флагшток» сравнил эти цифры с прошлогодним обновлением автопарка — разница вдвое больше, и это впечатляет. По словам одного из экспертов в сфере транспорта, 90% гомельских автобусов и троллейбусов давно изношены и требуют замены.
Но вот причина такого аттракциона щедрости, как считают эксперты, вовсе не в заботе о горожанах. Просто Россия, которая является основным покупателем белорусского транспорта, все чаще отдает предпочтение другим производителям.
В частности, в январе-августе 2025 года поставки автобусов МАЗ в Россию упали вдвое по сравнению с прошлым годом: 162 единицы техники против 327.
А поскольку произведенное девать куда-то надо, «приходится распихивать по своим», считают специалисты транспортной сферы. Одновременно и склады разгружаются, и горожанам приятно.
Впрочем, реальных денег от этих поставок никто не увидит, добавляют эксперты: транспорт покупают с отсрочкой платежа, по бартеру или по системе взаиморасчетов.