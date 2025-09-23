закрыть
В Беларуси перестают строить жилье

1
  • 23.09.2025, 13:09
В Беларуси перестают строить жилье

За четыре года количество построенных квартир уменьшилось на 17,2%.

В 2025 году наблюдается рост строительства жилья в годовом выражении, но объемы не дотягивают до уровня 2021-го, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ данных Национального статистического комитета.

За четыре года общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов уменьшилась на 8,1% (с 2.519.629 кв. м в январе — августе 2021 года до 2.316.209 кв. м за аналогичный период 2025-го).

Количество построенных квартир уменьшилось на 17,2% (с 29.169 до 24.143 соответственно).

