«Видно, что у Лукашенко «пожар» 23.09.2025, 13:25

Фото: Getty Images

Диктатору придется пойти на уступки.

Белорусско-польская граница остается закрытой уже более десяти дней, и ситуация превратилась в важный элемент большой дипломатической игры. После визита в Варшаву главы МИД Китая Ван И, в Минск прибыл представитель высшего руководства КНР Ли Си. Лукашенко был вынужден оправдываться и искать поддержки у китайцев, которые фактически выступают посредниками в переговорах между Варшавой и Минском.

Какие ключевые темы обсуждаются на встречах Ли Си с Лукашенко и белорусским руководством? Чего именно добивается Китай?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с экономистом и политическим обозревателем Дмитрием Болкунцом:

— Я думаю, что среди вопросов, которые могли быть запланированы на этот визит, один из главных для Китая — это гарантия безопасного транзита грузов. Учитывая, что этот маршрут обеспечивает около 4% всех железнодорожных грузов в Европу, он крайне важен для КНР, особенно для западных регионов страны, которые не имеют выхода к морю. Поэтому проблемы, возникшие на границе, в частности ее закрытие, наверняка обсуждаются.

Не случайно Лукашенко сам заговорил об этом. Это подчеркивает, что тема может быть ключевой на переговорах.

— После визита Ван И в Варшаву и его переговоров с президентом Польши Каролем Навроцким и министром иностранных дел Радославом Сикорским, какие требования польская сторона могла через китайских посредников передать Лукашенко?

— Полагаю, их было несколько. Учения «Запад-2025» стали лишь формальным поводом для закрытия границы. Одним из главных требований является прекращение миграционного кризиса, который Лукашенко искусственно поддерживает уже четвертый год. Польша вынуждена тратить значительные ресурсы на защиту своей безопасности.

Вторая составляющая — провокации режима против граждан Польши и польского меньшинства в Беларуси: аресты и давление. Варшава требует экстрадиции убийцы польского солдата на границе. Кроме того, Польша настаивает на освобождении Анджея Почобута, а также других политических заключенных. Может быть, это не всегда звучит публично, но именно такие требования выдвигаются. Думаю, Китай услышал эту позицию.

Если сравнить торговлю Китая с Польшей и с Беларусью, разница — десятикратная. Очевидно, какую сторону выберет Пекин, учитывая также масштабы торговли с Европейским союзом.

Беларусь в этой ситуации выступает лишь как страна, которая мешает нормальному транзиту грузов. В этом виноват Лукашенко: своей бездарной политикой он создает конфликты и неудобства для деловых партнеров.

— Можно ли предположить, что Лукашенко пойдет на уступки — хотя бы частичные — чтобы угодить Пекину и добиться открытия границы с Польшей?

— Пойдет. Уверен, он будет вынужден на это пойти. Иначе граница останется закрытой надолго — и для грузов, и для людей. Мы наблюдаем новый «железный занавес» в Европе: граница захлопнулась и для граждан, и для бизнеса.

Конечно, плохо, что страдают люди. Но такие меры нужно было вводить еще 3–4 года назад. Тогда, возможно, и войны бы не случилось. К сожалению, отдельные политики и бизнес-лоббисты ставили финансовые интересы выше прав человека. Это создало нынешние проблемы.

Закрытие границы — не санкционная мера, а временный шаг для защиты граждан и спасения заложников. Такие действия вынуждают режим принимать решения. Видно, что у Лукашенко «горит пожар». Он уже косвенно обвиняет в ситуации США, утверждая, что Вашингтон якобы хочет оторвать Китай от Европы. Но эти инсинуации ничем не подтверждаются.

Факты просты: Лукашенко продолжает подбрасывать мигрантов на границу, организует провокации против поляков. Огромные очереди — по 30–40 километров — стали нормой. Это недопустимо. Поэтому можно предположить, что в перспективе стороны все же сядут за стол переговоров, чтобы снизить градус напряженности.

Я уверен, что и Лукашенко в итоге может к этому прийти. Он, конечно, баран — просто реально баран. Ведет себя не как человек, способный к компромиссу, а как самый настоящий упрямый баран, который изо всех сил старается продемонстрировать свою позицию и свое упрямство.

Еще один фактор, который может ускорить открытие границы, — освобождение политзаключенных. Эта тема в фокусе внимания лично президента США Дональда Трампа. После его звонка и обращения к нему Нобелевских лауреатов, вопрос стал приоритетным. Если бы Лукашенко освободил хотя бы большую часть политзаключенных, это стало бы серьезным шагом. Но он, как баран, надеется получить за них деньги.

Деньги ему никто не даст. Улучшить ситуацию он может, но только отпустив всех политзаключенных. И очень правильно президент Трамп назвал их не заключенными, а заложниками — political hostages. Это действительно точное определение.

— Как вы оцениваете вероятность того, что Польша будет настаивать не только на прекращении гибридных атак, но и на освобождении политзаключенных как условия для открытия границы?

— Такие требования уже звучали. В июле 2024 года, когда произошло обострение на границе, Польша перекрыла частично движение грузов на двое суток. Это привело к началу освобождения политзаключенных: 2 июля Лукашенко был вынужден пойти на этот шаг. Переговоры велись через межправительственную закрытую группу.

Позднее процесс затормозился, но не исключено, что сейчас Лукашенко снова получил аналогичные рекомендации от Польши, возможно, в закрытом формате. Думаю, этот канал коммуникации поддерживается и сегодня.

