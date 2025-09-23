закрыть
23 сентября 2025, вторник
Украина и США обсудили крайне важные оборонные соглашения

  • 23.09.2025, 13:44
В фокусе — оружие и безопасность.

Украина и Соединенные Штаты Америки провели переговоры по закупке американского оружия и совместных программ с дронами.

Об этом секретарь СНБО Рустем Умеров написал в Facebook.

По его словам, перед началом работы Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, состоялась встреча со специальным представителем президента США генералом Китом Келлогом.

«В фокусе - оружие и безопасность. Обсудили соглашения по закупке американского оружия и совместных программ с дронами, которые будут усиливать оборонные возможности Украины. Отдельная тема - гарантии безопасности и защита украинского неба», - написал Умеров.

Он отметил, что партнерство с США критически важно для укрепления украинской ПВО и масштабирования производства вооружения.

«Спасибо Соединенным Штатам за последовательную поддержку и усилия президента Дональда Трампа, направленные на прекращение войны и защиту жизни украинцев», - сообщил Умеров.

Напомним, перед этим президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей встрече с Келлогом. В частности, он проинформировал генерала о ситуации на фронте.

«Проинформировал о ситуации на фронте и результатах контрнаступательной операции возле Доброполья и Покровска», - заявил президент.

