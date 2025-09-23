Украина и США обсудили крайне важные оборонные соглашения
- 23.09.2025, 13:44
В фокусе — оружие и безопасность.
Украина и Соединенные Штаты Америки провели переговоры по закупке американского оружия и совместных программ с дронами.
Об этом секретарь СНБО Рустем Умеров написал в Facebook.
По его словам, перед началом работы Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, состоялась встреча со специальным представителем президента США генералом Китом Келлогом.
«В фокусе - оружие и безопасность. Обсудили соглашения по закупке американского оружия и совместных программ с дронами, которые будут усиливать оборонные возможности Украины. Отдельная тема - гарантии безопасности и защита украинского неба», - написал Умеров.
Он отметил, что партнерство с США критически важно для укрепления украинской ПВО и масштабирования производства вооружения.
«Спасибо Соединенным Штатам за последовательную поддержку и усилия президента Дональда Трампа, направленные на прекращение войны и защиту жизни украинцев», - сообщил Умеров.
Напомним, перед этим президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своей встрече с Келлогом. В частности, он проинформировал генерала о ситуации на фронте.
«Проинформировал о ситуации на фронте и результатах контрнаступательной операции возле Доброполья и Покровска», - заявил президент.