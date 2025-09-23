В Беларуси активизировались мошенники 1 23.09.2025, 14:00

Они выдают себя за сотрудников Нацбанка.

В Беларуси с прошлой недели наблюдается рост звонков гражданам якобы из контакт-центра Нацбанка. В пресс-службе регулятора рассказали, как распознать мошенников и что делать, если вы получили такой звонок.

Как правило, в этом случае мошенники пытаются получить сведения, связанные с банковскими счетами. Например, паспортные данные, номера счетов, коды, полученные через SMS, и другую информацию.

В основном эти звонки идут через Telegram. В Нацбанке подчеркнули, что сотрудники их контакт-центра никогда не используют для звонков мессенджеры. Такие звонки — явный признак, что с вами разговаривает мошенник.

