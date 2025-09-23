Глава пророссийской «АдГ» внезапно обрушилась с критикой на Путина 1 23.09.2025, 14:05

Не следует испытывать терпение Дональда Трампа.

Глава пророссийской партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель неожиданно обрушилась с критикой на лидера РФ Владимира Путина. Вайдель осудила провокации РФ в воздушном пространстве стран НАТО и призвала Путина к «сдержанности», пишет BILD.

«Я считаю, что и Россия должна вести себя деэскалирующе, не нарушать воздушное пространство НАТО и не тестировать [натовские] системы ПВО», — сказала Вайдель.

Она заявила, что такие действия России подрывают мирные усилия президента США, предупредив, что «не следует испытывать терпение Дональда Трампа. Не следует также давать ему потерять лицо в его мирных усилиях».

Она также подчеркнула, что такие действия могут привести к дальнейшей эскалации и будут «устойчиво наносить ущерб отношениям между Россией и США после мирных инициатив американского президента».

