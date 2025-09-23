Латвия затопит осушенные болота на границе Беларусью 23.09.2025, 14:14

2,148

Ради безопасности.

Министерство обороны Латвии сообщило, что поддерживает «восстановление исторических мест добычи торфа» и превращение их снова в «болотные экосистемы» — чтобы они служили естественными барьерами на восточной границе с Россией и Беларусью. Такие болота могут серьезно осложнить продвижение бронетехники и пехоты и вынудить их перемещаться по автодорогам, где они будут представлять собой легкую цель.

В советские годы в восточных регионах Латвии шла активная добыча горючего торфа: он использовался как для работы электростанций, так и для обогрева домов. После вступления Латвии в ЕС добыча торфа была практически прекращена — в рамках общеевропейской политики по сокращению вредных выбросов и перехода на «чистую» энергию. Сегодня в Латвии торф добывают в существенно меньших объемах, чем ранее, и продают в основном как удобрение для садоводов.

Многие болота, в которых добывали торф, в последние десятилетия высохли. Однако латвийские военные поддерживают идею снова их затопить — в рамках подготовки к возможному военному конфликту с Россией, который они оценивают как весьма вероятный.

