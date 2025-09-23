Украинские военные возвращают под полный контроль Купянск 23.09.2025, 14:18

2,328

Проводится зачистка районного центра от российских ДРГ.

Фронтовой город Купянск, один из районных центров Харьковщины, возвращается под полный контроль Сил обороны Украины. Здесь проводится зачистка и другие контрдиверсионные мероприятия: украинские военные отслеживают остатки российских диверсионно-разведывательных групп, просочившихся в город, в том числе и тех оккупантов, которые для маскировки использовали одежду гражданских, сообщил начальник ГВА Андрей Беседин в эфире национального телемарафона «Єдині новини».

«Большое количество солдат противника уничтожено либо взято в плен. В данный момент украинские спецподразделения зачищают Купянск, методично проходя каждое здание и подвал, чтобы не осталось российских военных на территории города. Ситуация весьма сложная, но полностью контролируемая бойцами наших Сил обороны Украины. Вся территория Купянска и Купянской громады находится под полным контролем СОУ», — подчеркнул руководитель района.

По словам Беседина, основные бои здесь ведутся вблизи районного центра, а линия фронта в данный момент проходит менее чем в 1 километр от Купянска.

«Противнику не удастся зайти в город, хотя мы видели доклады Генштаба РФ, что они фактически якобы контролируют большую часть Купянска и ждут в ближайшее время полного захвата этого населенного пункта. Эти заявления россиян — бред и пропаганда», — заверил чиновник.

Также он добавил, что в данный момент продолжается эвакуация гражданского населения из райцентра. Ситуация критическая из-за того, что российские военные регулярными ударами разбомбили инфраструктуру. На сегодня на правобережной части Купянска находятся 702 человека, а всего на территории Купянской громады 1682 человека.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com