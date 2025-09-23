закрыть
Украинские военные возвращают под полный контроль Купянск

  • 23.09.2025, 14:18
  • 2,328
Украинские военные возвращают под полный контроль Купянск

Проводится зачистка районного центра от российских ДРГ.

Фронтовой город Купянск, один из районных центров Харьковщины, возвращается под полный контроль Сил обороны Украины. Здесь проводится зачистка и другие контрдиверсионные мероприятия: украинские военные отслеживают остатки российских диверсионно-разведывательных групп, просочившихся в город, в том числе и тех оккупантов, которые для маскировки использовали одежду гражданских, сообщил начальник ГВА Андрей Беседин в эфире национального телемарафона «Єдині новини».

«Большое количество солдат противника уничтожено либо взято в плен. В данный момент украинские спецподразделения зачищают Купянск, методично проходя каждое здание и подвал, чтобы не осталось российских военных на территории города. Ситуация весьма сложная, но полностью контролируемая бойцами наших Сил обороны Украины. Вся территория Купянска и Купянской громады находится под полным контролем СОУ», — подчеркнул руководитель района.

По словам Беседина, основные бои здесь ведутся вблизи районного центра, а линия фронта в данный момент проходит менее чем в 1 километр от Купянска.

«Противнику не удастся зайти в город, хотя мы видели доклады Генштаба РФ, что они фактически якобы контролируют большую часть Купянска и ждут в ближайшее время полного захвата этого населенного пункта. Эти заявления россиян — бред и пропаганда», — заверил чиновник.

Также он добавил, что в данный момент продолжается эвакуация гражданского населения из райцентра. Ситуация критическая из-за того, что российские военные регулярными ударами разбомбили инфраструктуру. На сегодня на правобережной части Купянска находятся 702 человека, а всего на территории Купянской громады 1682 человека.

