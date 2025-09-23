закрыть
23 сентября 2025, вторник, 15:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Премьер Турчин ждет «черных лебедей»

3
  • 23.09.2025, 14:25
  • 3,762
Премьер Турчин ждет «черных лебедей»
Александр Турчин

Чиновник заговорил про обвал экономики.

Премьер Беларуси Александр Турчин встретился с Лукашенко. Власти Беларуси, по его словам, «каждый день живут в ожиданиях очередных черных лебедей».

«Мне кажется, что спокойной жизни уже точно не будет. Будут возникать те или иные проблемы. Наша задача - с ними эффективно справляться. Задача правительства - чтобы мы, не дай бог, не допустили никакого обвала», — сказал Турчин.

Отметим, встреча с Лукашенко состоялась на фоне закрытия границы с Польшей, которая фактически заблокировала китайский транзит в Европу. В Бресте застряли 130 китайских поездов.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников