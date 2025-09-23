Премьер Турчин ждет «черных лебедей» 3 23.09.2025, 14:25

3,762

Александр Турчин

Чиновник заговорил про обвал экономики.

Премьер Беларуси Александр Турчин встретился с Лукашенко. Власти Беларуси, по его словам, «каждый день живут в ожиданиях очередных черных лебедей».

«Мне кажется, что спокойной жизни уже точно не будет. Будут возникать те или иные проблемы. Наша задача - с ними эффективно справляться. Задача правительства - чтобы мы, не дай бог, не допустили никакого обвала», — сказал Турчин.

Отметим, встреча с Лукашенко состоялась на фоне закрытия границы с Польшей, которая фактически заблокировала китайский транзит в Европу. В Бресте застряли 130 китайских поездов.

