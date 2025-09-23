Премьер Турчин ждет «черных лебедей»3
- 23.09.2025, 14:25
- 3,762
Чиновник заговорил про обвал экономики.
Премьер Беларуси Александр Турчин встретился с Лукашенко. Власти Беларуси, по его словам, «каждый день живут в ожиданиях очередных черных лебедей».
«Мне кажется, что спокойной жизни уже точно не будет. Будут возникать те или иные проблемы. Наша задача - с ними эффективно справляться. Задача правительства - чтобы мы, не дай бог, не допустили никакого обвала», — сказал Турчин.
Отметим, встреча с Лукашенко состоялась на фоне закрытия границы с Польшей, которая фактически заблокировала китайский транзит в Европу. В Бресте застряли 130 китайских поездов.