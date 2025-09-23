закрыть
23 сентября 2025, вторник, 15:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина поразила российские нефтяные объекты и два самолета в Крыму

1
  • 23.09.2025, 14:32
  • 1,496
Украина поразила российские нефтяные объекты и два самолета в Крыму

Генштаб ВСУ раскрыл подробности.

В ночь на 23 сентября украинские военные поразили два нефтяных объекта в Брянской и Самарской областях. Также зафиксировано попадание по двум самолетам на аэродроме «Кача» в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, сегодня ночью подразделения ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) «8-Н» в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ.

Как пояснили в Генштабе, ЛПДС «8-Н» входит в комплекс магистрального нефтепровода ЛПДС «8-Н» - ЛПДС «Стальной конь» и имеет стратегическое значение для обеспечения нефтепродуктами российской оккупационной армии.

Также подтверждено попадание в насосно-компрессорную станцию с последующим возгоранием в районе объекта.

Еще подразделения Сил беспилотных систем ВСУ повторно поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию «Самара» в Самарской области РФ.

Эта станция отвечает за смешивание высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта Urals. Степень поражения уточняется.

Кроме этого, подтверждено попадание по двум самолетам на военном аэродроме «Кача» на временно оккупированной территории в Крыму.

Уточняется, что вражеские средства поразили подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Результаты и степень поражения уточняются.

«Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и заставить российскую федерацию прекратить вооруженную агрессию против Украины», - говорится в сообщении.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

О чем говорят новые заявления Путина
О чем говорят новые заявления Путина Виталий Портников
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным!
Мы не уполномочивали вас замораживать деньги политзаключенным! Ника Сандрос
Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников