Украина поразила российские нефтяные объекты и два самолета в Крыму

Украина поразила российские нефтяные объекты и два самолета в Крыму1
- 23.09.2025, 14:32
Генштаб ВСУ раскрыл подробности.
В ночь на 23 сентября украинские военные поразили два нефтяных объекта в Брянской и Самарской областях. Также зафиксировано попадание по двум самолетам на аэродроме «Кача» в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Так, сегодня ночью подразделения ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) «8-Н» в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ.
Как пояснили в Генштабе, ЛПДС «8-Н» входит в комплекс магистрального нефтепровода ЛПДС «8-Н» - ЛПДС «Стальной конь» и имеет стратегическое значение для обеспечения нефтепродуктами российской оккупационной армии.
Также подтверждено попадание в насосно-компрессорную станцию с последующим возгоранием в районе объекта.
Еще подразделения Сил беспилотных систем ВСУ повторно поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию «Самара» в Самарской области РФ.
Эта станция отвечает за смешивание высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта Urals. Степень поражения уточняется.
Кроме этого, подтверждено попадание по двум самолетам на военном аэродроме «Кача» на временно оккупированной территории в Крыму.
Уточняется, что вражеские средства поразили подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Результаты и степень поражения уточняются.
«Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и заставить российскую федерацию прекратить вооруженную агрессию против Украины», - говорится в сообщении.