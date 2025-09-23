Украина поразила российские нефтяные объекты и два самолета в Крыму 1 23.09.2025, 14:32

1,496

Генштаб ВСУ раскрыл подробности.

В ночь на 23 сентября украинские военные поразили два нефтяных объекта в Брянской и Самарской областях. Также зафиксировано попадание по двум самолетам на аэродроме «Кача» в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, сегодня ночью подразделения ракетных войск и артиллерии и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) «8-Н» в районе населенного пункта Найтоповичи Брянской области РФ.

Как пояснили в Генштабе, ЛПДС «8-Н» входит в комплекс магистрального нефтепровода ЛПДС «8-Н» - ЛПДС «Стальной конь» и имеет стратегическое значение для обеспечения нефтепродуктами российской оккупационной армии.

Также подтверждено попадание в насосно-компрессорную станцию с последующим возгоранием в районе объекта.

Еще подразделения Сил беспилотных систем ВСУ повторно поразили линейно-производственную диспетчерскую станцию «Самара» в Самарской области РФ.

Эта станция отвечает за смешивание высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта Urals. Степень поражения уточняется.

Кроме этого, подтверждено попадание по двум самолетам на военном аэродроме «Кача» на временно оккупированной территории в Крыму.

Уточняется, что вражеские средства поразили подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Результаты и степень поражения уточняются.

«Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и заставить российскую федерацию прекратить вооруженную агрессию против Украины», - говорится в сообщении.

