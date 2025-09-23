Ученые раскрыли тайну гигантских теплолюбивых предков пингвинов 23.09.2025, 14:37

Фото: Getty Images

Они жили в Новой Зеландии.

Около 3 миллионов лет назад на территории Новой Зеландии жили родственники современных императорских и королевских пингвинов. Ученые обнаружили окаменелый череп гигантского пингвина на побережье Таранаки. Он оказался на треть длиннее черепа императорского пингвина, а клюв — массивнее и длиннее, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

В отличие от современных собратьев, эти птицы обитали в куда более теплых условиях: около 20°C в прибрежных водах. Однако их существование закончилось с наступлением плейстоценовых ледниковых периодов примерно 2,6 млн лет назад. Казалось бы, холод не должен был стать проблемой, ведь современные императорские пингвины выживают в Антарктиде.

Ученые предполагают, что причину исчезновения стоит искать не только в климате. Одной из гипотез является нападение гигантских хищных птиц — таких как орел Хааста и крупный ястреб Форбса, предки которых прибыли в Новую Зеландию около 3 млн лет назад. Гигантские пингвины, вероятно, гнездились открытыми колониями на берегу, что делало их легкой добычей. В то же время более мелкие виды пингвинов спасались за счет скрытных мест гнездования и ночного образа жизни.

Не исключаются и изменения в морской экосистеме, связанные с доступностью пищи. Новое исследование показывает, что предки императорских и королевских пингвинов могли выживать при куда более высоких температурах, чем считалось ранее. Это открытие важно и для понимания будущего: по мере глобального потепления ареалы морских видов будут меняться, а изучение древних климатических эпох поможет предсказать грядущие перемены.

