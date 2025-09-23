Москва «отдыхает» Аркадий Дубнов

23.09.2025, 14:43

3,552

Аркадий Дубнов

Началась необычайная, извините за сленг, движуха.

Нет, нет, я не злорадствую, я лишь фиксирую: в зоне моих профессиональных интересов, на постсоветском пространстве, с приходом Трампа в Белый дом началась необычайная, извините за сленг, движуха. Южный Кавказ и Центральная Азия, чуть ли не разом сходят со своих пьедесталов, где они застывшими фигурами долгие годы выглядели вассалами Москвы, не рискуя выйти за пределы предписанной им «зоны особых интересов России».

Именно так внешнеполитическая доктрина российского МИД рисует отношения с бывшими советскими республиками. И вот они сошли и пошли… В сторону Америки. Там, где им пообещали военно-политические гарантии мирного будущего и экономического процветания.

Так, 8 августа в Вашингтоне лидеры Армении и Азербайджана, Пашинян и Алиев, при посредничестве Трампа парафировали мирное соглашение и согласились на сделку с американским бизнесом, гарантирующим строительство важнейших инфраструктурных коммуникаций на Южном Кавказе.

России, претендовавшей все последние годы на роль главного миротворца в регионе, нынче не до этого, она занята «устранением первопричин кризиса вокруг Украины». Если снова перейти на сленг, Москва «отдыхает»…

А теперь новости из Нью-Йорка. Там, на полях Генассамблеи ООН, в присутствии прибывших туда президентов Казахстана и Узбекистана, Токаева и Мирзиеева, казахи и узбеки подписали с американцами ошеломительные по масштабами сделки. Казахстан покупает в США железнодорожные локомотивы на сумму в 4 миллиарда долларов. Еще круче отработал Узбекистан, заключив с Boeing контракт на 8,5 миллиардов долларов на поставку 22 пассажирских самолетов Boeing 787 Dreamliner.

Чуть ли не родной мне по ряду причин знаменитый Коломенский тепловозостроительный завод свои услуги Ташкенту предложить не в состоянии, поскольку занят производством дизельных двигателей для кораблей российского ВМФ, участвующих в устранении указанных выше «первопричин…». А потому находится под западными санкциями.

Да, а еще президент Казахстана Токаев встретился в Нью-Йорке с президентом Украины Владимиром Зеленским. Разговаривали на английском, поэтому подробностей не знаю, но мне и этого достаточно.

И, наконец, добрые вести из Москвы. Там тоже нескучно, на проспекте Андропова (а где же еще?) открылся северокорейский ресторан «Пхеньян». Внутри, как пишут эксперты, «царит атмосфера чучхе, транслируются ТВ-программы КНДР, гремит поп-музыка. На входе работает фейсконтроль — пускаю только по паспорту и спрашивают, были ли гости в Южной Корее». То есть, у меня шансов нет.

Официантки — все из Северной Кореи, молодые женщины в униформе и на каблуках, похожие на стюардесс, по-русски говорят пока плохо. Но разве это важно?

Аркадий Дубнов, «Телеграм»

