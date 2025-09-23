Власти признали крупный неурожай яблок в Беларуси 5 23.09.2025, 14:48

1,166

Ждать дефицита?

Беларусь в этом году столкнулась с серьезным неурожаем яблок. Как власти будут выходить из ситуации, рассказал премьер-министр Александр Турчин после доклада главе государства, пишет БелТА.

Из-за плохой погоды в этом году удалось собрать только 40% фруктов от уровня 2024-го.

В качестве примера Турчин привел хозяйство из Молодечненского района. Там фермер смог получить только 10% от запланированного урожая.

В этой связи чиновник намекнул на подорожание яблок, ведь из-за вложенных средств их себестоимость должна вырасти, чтобы фермер не вошел в убыток и смог хоть что-то заработать.

Отметим, что значительную часть яблок Беларусь импортирует из Польши. Закрытие границы может привести к серьезному дефициту.

