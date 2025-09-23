Норвегия заявила о трех нарушениях воздушного пространства самолетами РФ

Норвегия заявила о трех нарушениях воздушного пространства самолетами РФ1
23.09.2025, 15:15
Нарушения продолжались от одной до четырех минут.
Российская Федерация в этом году трижды нарушала воздушное пространство Норвегии. Нарушения продолжались от одной до четырех минут.
Об этом сообщает The Guardian.
Как пишет издание, правительство Норвегии присоединилось к осуждению нарушения Россией воздушного пространства Эстонии на прошлой неделе. Об этом говорится в отдельном заявлении, опубликованном после сегодняшнего заседания НАТО.
По данным норвежского правительства, Россия трижды нарушала норвежское воздушное пространство в течение весны и лета этого года.
«Инциденты в Норвегии меньше по масштабу, чем нарушения против Эстонии, Польши и Румынии, как по месту, так и по продолжительности. Однако мы относимся к ним очень серьезно», - заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре.
Он добавил, что два инцидента произошли над морем к северо-востоку от Варде в апреле и августе, а третий - над незаселенной территорией вдоль сухопутной границы в Восточном Финнмарке в июле.
Известно, что нарушения границы - с участием истребителей SU-24, SU-33 и самолетов L410 Turbolet - продолжались от одной до четырех минут. Сейчас Норвегия не может определить, были ли они преднамеренными или «вызванными навигационными ошибками».
«Независимо от причины, это неприемлемо, и мы четко дали это понять российским властям», - сказал Стьоре.