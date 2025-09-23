В новом способе накопления на свое жилье в Беларуси всплыли подводные камни 23.09.2025, 15:33

В чем они заключаются?

«Беларусбанк» запустил новый вариант накопления средства на свое жилье. При этом финучреждение отказалось от системы строительных сбережений. «Зеркало» рассказывает подробности.

Что изменилось

«Беларусбанк» с 22 сентября запустил государственную систему жилищных строительных сбережений. Это предложение для тех, кто хочет накопить средства на свое жилье с помощью банка. Услугу ввели как альтернативу системе строительных сбережений.

Суть новой услуги — открыть безотзывной вклад в банке на 26, 38 или 62 месяца. Проценты по депозиту — ставка рефинансирования за минусом двух процентных пунктов. При этом государство добавит «премию» таким вкладчикам — 10% ставки рефинансирования, которая сейчас составляет 9,75% годовых.

Задача клиента банка накопить на вкладе часть средств на жилье — 30%, 40% или 50% соответственно, остальное добавит финучреждение — через кредит. От этого показателя зависит срок займа — на 7, 10 и 15 лет соответственно. Кредит можно получить от 40 до 300 тысяч рублей. Проценты по нему — на уровне ставки рефинансирования + один процентный пункт (10,75%). По обычным займам на недвижимость ставки у банка выше.

Можно ли еще подать заявку по старой системе?

Нет.

«В связи с запуском новой государственной системы жилищных строительных сбережений (ГосСЖСС) с 22 сентября прекращается открытие новых вкладов „Жилищно-накопительный“ в рамках системы строительных сбережений на условиях банка», — уточнили в контакт-центре «Беларусбанка» .

Что будет с уже поданными заявками?

Их рассмотрят.

«По уже заключенным до 22 сентября вкладным договорам «Жилищно-накопительный» по системе строительных сбережений на условиях банка ничего не меняется (продукт будет работать на старых условиях)», — уточнили в банке.

А можно ли отказаться от участия в новой программе, если передумаешь?

Госсистема жилищных строительных сбережений предполагает, что клиент банка откроет безотзывной вклад. Но есть список причин, по которым могут исключить из этой программы.

К примеру, если участник потратит какую-либо сумму со вклада (исключение — списание по АИС ИДО). Еще одна причина для исключения — недоплата по ежемесячным взносам на вклад. «Когда общая сумма недоплаты достигнет суммы трех ежемесячных взносов в соответствии с графиком. Суммы бесспорного списания денежных средств в рамках АИС ИДО не участвуют в расчете общей суммы недоплаты ежемесячных взносов», — уточняли в «Беларусбанке».

Есть и другие причины, по которым могут «выбросить» из этой программы.

А что будет со вкладом, если исключат из этой системы накопления на жилье?

«В случае выбытия из числа участников (за исключением уступки права требования) осуществляется выплата денежных средств с закрытием вкладного счета», — уточнили в банке.

Но есть нюансы. Если закрыть вклад до окончания срока договора, то банк пересмотрит ставку по нему в сторону понижения. При этом помощь от государства придется вернуть. «Осуществляется возврат премии государства (с учетом процентов, начисленных на суммы премии государства) в бюджет, из которого осуществлялось перечисление премии государства участнику», — уточнили в «Беларусбанке».

Если отказаться от участия в программе после окончания договора по депозиту, то проценты не будут урезать. «Возврат суммы премии государства и процентов на сумму премии государства осуществляется участнику», — пояснили в банке.

Сколько денег нужно накопить на жилье?

Клиенту банка надо собрать минимум 40 тысяч рублей, а максимум — 300 тысяч. То есть есть потолок по стоимости жилья, которое можно приобрести по такой программе.

А можно перейти с одного варианта программы на другой?

Да, есть возможность поменять один план накопления на другой — более длительный. Но существуют условия.

«Переход на следующий более длительный план накопления осуществляется не позднее чем за три месяца до окончания договорного срока хранения жилищно-строительных сбережений, — сообщили в „Беларусбанке“. — После осуществления перехода формируется новый график с учетом плана накопления, на который осуществляется переход. График подписывается участником».

Сколько вкладов на жилье может быть у одного человека?

«Один участник может открыть неограниченное количество вкладов, — поясняют в „Беларусбанке“. — Допускается одновременное накопление суммы жилищно-строительных сбережений на нескольких вкладах».

При этом по каждому из таких депозитов в будущем может быть заключен договор на кредит на жилье по новой программе.

Проценты привязаны к ставке рефинансирования. Что будет, если она изменится?

Проценты по кредиту — ставка рефинансирования + один процентный пункт. Сегодня это 10,75% годовых.

«При изменении ставки рефинансирования начисление процентов со дня ее изменения осуществляется исходя из размера вновь установленной ставки», — пояснили в банке.

