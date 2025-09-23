«Нас учат украинцы, а не наоборот» 23.09.2025, 15:43

Украина является гарантом безопасности для восточного фланга ЕС и Альянса.

Вопрос о членстве Украины в НАТО не снят с повестки дня, заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Он отметил, что Украина уже в определенной степени является гарантом безопасности для восточного фланга ЕС и Альянса. Тем временем в Евросоюзе заговорили о создании «стены дронов», которая бы защитила Европу от дальнейших российских атак. Детальнее — в материале FREEДОМ.

На практике уже можно говорить о де-факто плавной интеграции Украины в НАТО, заявил глава МИД Литвы. В частности, благодаря приобретенному украинскому опыту в борьбе против российской агрессии, навыкам и технологиям.

Будрис отметил важность сотрудничества с Украиной и в вопросе укрепления противовоздушной обороны. Особенно после вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши, Румынии и Литвы.

«Угрозы очень четкие, особенно после того, что произошло в Польше, Румынии, ранее и в Литве, когда к нам залетали российские дроны. Следовательно, нам нужна эффективная и адекватная противовоздушная оборона для противодействия беспилотникам и другим угрозам. И мы знаем, где взять все знания — в Украине. Это интегрирует нас не только на уровне оборонной промышленности, но и политически, и на уровне государственных политик», — сказал глава МИД Литвы.

Тем временем 26 сентября, по инициативе еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса, состоится встреча Европейского Союза по реализации проекта «Стена дронов». К участию пригласили семь государств-членов ЕС — Эстонию, Латвию, Литву, Финляндию, Польшу, Румынию, Болгарию, а также Украину. Не пригласили представителей Словакии и Венгрии.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости такой инициативы для защиты от угроз со стороны России после инцидентов в Румынии и Польше. В Европейской комиссии подчеркнули, что обсуждение находится в начальной стадии.

«Это конкретное продолжение заявления президента фон дер Ляйен в ее обращении «О положении Союза» о необходимости создания такой «стены беспилотников», поскольку недавние атаки и вторжения уже продемонстрировали это в Румынии и Польше. Затем совместно с государствами-членами и Украиной мы примем решение о возможных дальнейших шагах», — сказал представитель Еврокомиссии по вопросам технического суверенитета и обороны Томас Ренье.

Премьер Польши Дональд Туск заявил, что его страна готова принять любое решение, направленное на уничтожение объектов, которые могут представлять угрозу.

- Например, российских истребителей, если они нарушат наши границы. Например, если они пролетят над нашими территориальными водами. Я не буду вдаваться в подробности… все союзники будут относиться к этому точно так же, как и мы, — акцентировал Туск.

Ранее газета Financial Times сообщила, что для создания «дроновой стены», Брюссель призвал столицы стран-членов использовать средства ЕС и совместно закупать системы, которые хорошо зарекомендовали себя в Украине.

Украинские технологические компании уже разработали общенациональную систему акустических датчиков, которые могут идентифицировать беспилотники по звуковому сигналу. Поскольку стандартные радары не способны обнаруживать «Шахеды», летящие на низкой высоте.

«В противовоздушной обороне нам предстоит многому научиться в области беспилотников, систем защиты от беспилотников, в том числе, какие типы ракет и где используются. Поэтому я уверен, что многие европейские государства, включая Финляндию, будут тесно сотрудничать в области дронов. Но с этой стороны, сейчас, как по мне, нас учат украинцы, а не наоборот», — заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Украина уже имеет для партнеров предложения по экспорту морских дронов, заявил президент Владимир Зеленский.

- Есть первые предложения партнерам по экспорту украинского современного оружия. Это будет контролируемый экспорт нашего оружия, в том числе морских дронов. Безопасность морских путей — это неотъемлемая составляющая всеобщей безопасности и это зависит от многих наций. Украина предлагает всем своим партнерам наши разработки, которые помогли нам самим в Черном море, — сказал глава Украинского государства.

Киев представит стратегию частичного экспорта вооружений в течение двух недель и рассматривает США, Европу и другие страны в качестве потенциальных покупателей. Владимир Зеленский подчеркнул, что программа позволит Украине увеличить производство и обеспечить финансирование выпуска беспилотников и для собственной защиты.

