23 сентября 2025, вторник, 16:55
Появилось сразу несколько важных новшеств в ЕРИП

Появилось сразу несколько важных новшеств в ЕРИП

Одно из них заработает с 1 октября.

В ЕРИП накануне сообщили, что с 1 сентября в Беларуси заработало новшество, которое касается владельцев ID-карт. Для них упростили работу через межбанковскую систему идентификации (МСИ). Но это не единственное новшество за последнее время, которое затрагивает ЕРИП, — рассказывает «Зеркало».

С 1 сентября этого года владельцы ID-карт могут использовать онлайн-сервисы, которые работают через МСИ, без дополнительных технических устройств и без предварительного подтверждения «пластика». Об этом ранее сообщили в ЕРИП.

МСИ (межбанковская система идентификации) — это система для удаленной идентификации клиентов без их личного присутствия и предоставления им услуг с помощью цифровых каналов обслуживания. Благодаря ей можно пользоваться, к примеру, услугами банков или госорганов.

Изменения от банков и мобильного оператора

«Цептер Банк» с 16 сентября внес изменения для операций с криптоплатформами. Так, банк ввел ограничения на пополнение аккаунтов наличными через кассы банка в адрес операторов криптоплатформ и сервисов. А еще — на платежи через ЕРИП в пользу таких операторов.

Напомним, ранее несколько банков анонсировали ограничения для криптокошельков и ЕРИП, а теперь синхронно отказались от них. Речь о «БНБ-Банке», «БСБ Банке», «Паритетбанке» и «Технобанке».

«Нео Банк Азия» с 5 сентября ввел изменение при онлайн-пополнении карточек через ЕРИП. «Если у вас есть сохраненные платежи в мобильных приложениях других банков для пополнения наших карточек через ЕРИП, чтобы избежать ошибок, необходимо заменить сохраненный платеж, используя новый идентификатор», — предупреждает банк.

Компания МТС ввела изменения для автоплатежей в сервисе «МТС Деньги». «Теперь пользователи могут автоматически оплачивать услуги ЕРИП, вносить платежи по рассрочкам и пополнять счет мобильного телефона — без лишних действий и напоминаний», — сообщает мобильный оператор.

Новшество при отмене платежей

С 1 октября изменятся правила возврата денег через ЕРИП. Речь об ошибочных или отмененных перечислениях средств.

С этой даты появится возможность онлайн-возврата через ЕРИП двумя способами. Первый — на тот же счет, с которого была произведена оплата, по номеру операции в ЕРИП. Еще один — на другой счет плательщика, если человек его сообщит.

Сейчас ошибочные или отмененные платежи возвращают не напрямую человеку, а через поставщика услуг или банк. Это занимает дополнительное время, причем порой нужно предоставлять дополнительные документы или подтверждения, чтобы деньги вернулись.

