Билл Мюррей назвал особенный фильм в своей карьере 1 23.09.2025, 16:02

1,654

Билл Мюррей

Роль в этом фильме показала пределы возможностей актера.

Известный актер и комик Билл Мюррей признался, что самой сложной работой в его карьере стал фильм Уэса Андерсона «Водная жизнь Стива Зиссу». По словам актера, роль океанографа Стива Зиссу стала для него «самым физически и эмоционально тяжелым, личным и профессиональным испытанием», пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Мюррей, прославившийся благодаря «Охотникам за привидениями» и культовым комедиям, часто вызывает противоречивые отзывы коллег. Одни восхищаются его саркастическим стилем, другие — жалуются на непростой характер. Однако в случае с Андерсоном ситуация была иной, Мюррей подчеркивает, что доверял режиссеру безоговорочно. «Если бы не Андерсон, я бы, наверное, не взялся за этот фильм», — признался актер.

Он отметил, что сценарий «Водной жизни» был крайне амбициозным и требовал от него полной самоотдачи. «Это самый сложный фильм, в котором я когда-либо участвовал. Он оказался и самым физически, и самым эмоционально изматывающим. Но именно это сделало его особенным», — рассказал Мюррей в интервью.

Несмотря на трудности, зрители увидели привычное андерсоновское сочетание иронии, причудливости и визуальной изысканности. Герой Мюррея, эксцентричный океанограф, отправляется в экспедицию, чтобы отомстить акуле, погубившей его коллегу. Сам актер признается, что работа на съемках стала настоящим испытанием, но именно благодаря Андерсону он согласился на этот вызов.

Роль Стива Зиссу стала не только вершиной сотрудничества Мюррея с Андерсоном, но и поворотной точкой, показавшей пределы возможностей актера.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com