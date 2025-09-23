Минчанин пожаловался на постоянный шум возле крупного предприятия 23.09.2025, 16:06

1,888

Что сказали руководство и лукашисты?

Минчанин, который живет рядом с заводом «Керамин», пожаловался на сильный производственный шум. Он утверждает, что громкие звуки особенно мешают по вечерам, ночью, а также в выходные и праздничные дни, сообщает агентство «Минск-Новости».

Специалисты санэпидемстанции уже выезжали на место и зафиксировали превышение допустимых норм шума.

В ответ на жалобу генеральный директор «Керамина» Олег Панасюк сообщил, что на предприятии сейчас идет масштабный инвестиционный проект. Один из его пунктов — установка специальных шумозащитных экранов, которые должны снизить уровень громкости. Планируется, что все работы завершат к 2027 году.

При этом помощник Лукашенко — инспектор по Минску Юрий Фролов подчеркнул, что важно сначала точно определить, откуда именно идет шум. Только тогда можно будет принять правильные меры для его снижения. Это, по его словам, поможет и предприятию избежать лишних расходов, и жителям — наконец-то получить тишину.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com