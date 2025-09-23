закрыть
23 сентября 2025, вторник, 16:56
НАТО против России: кто победит

  • 23.09.2025, 16:18
  • 1,632
НАТО против России: кто победит

Вот несколько сценариев.

Эскалация инцидентов в Балтийском регионе — дроны, нарушения воздушного пространства, помехи в навигации — может перерасти в полномасштабный конфликт между НАТО и Россией, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).

В начальной фазе НАТО имеет преимущество в воздухе и на море благодаря разведке, электронным атакам и точным ударам с безопасного расстояния. Россия отвечает массированными ракетными ударами, плотной системой ПВО, кибератаками и вмешательством в навигацию. Обе стороны будут испытывать политическое, экономическое и гуманитарное давление.

Два сценария окончания конфликта выглядят наиболее вероятными. Первый — «ненаучная» война без использования ядерного оружия, где стороны истощают друг друга и заключают перемирие, исходя из соотношения потерь и политических рисков. Второй — ограниченное ядерное применение для принуждения к прекращению боевых действий, что разрушает табу на использование оружия массового поражения и ускоряет кризисную нестабильность.

Для НАТО «победа» ограничивается обороной союзной территории без пересечения ядерного порога. Для России — выживание режима и демонстрация возможности диктовать условия прекращения конфликта, сдерживая действия НАТО. На поле боя выигрывает НАТО, но политические и экономические последствия нивелируют эти успехи.

Даже минимальный сценарий приводит к разрушению инфраструктуры, кризису экономики и усилению напряженности в Европе. Использование ядерного оружия делает последствия катастрофическими, создавая прецедент для будущих конфликтов.

