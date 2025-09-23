закрыть
Силовики задержали многодетную мать у онкодиспансера, теперь она не может лечь на важную операцию

1
  • 23.09.2025, 16:24
  • 1,904
Силовики задержали многодетную мать у онкодиспансера, теперь она не может лечь на важную операцию

Об этом стало известно правозащитникам.

В июне на выходе из Мозырского онкологического диспансера на глазах у персонала и посетителей силовики задержали женщину. Как позже выяснили правозащитники, задержанную зовут Ирина Левина и ее преследование имеет политические мотивы — она проходит по «делу Гаюна».

Женщину выпустили после задержания, однако теперь она не может получить разрешение на поездку в Минск для жизненно важной операции, пишет «Гомельская вясна».

Задержанную 25 июня Ирину Левину какое-то время держали в следственном изоляторе № 3 в Гомеле. Тогда правозащитники признали ее политической заключенной. Позже ее освободили из-за значительного ухудшения состояния, и она снова стала обращаться в онкодиспансер в Мозыре. Вероятно, администрация следственного изолятора и следователи боялись, что она умрет в тюрьме, предполагают правозащитники.

После выхода из СИЗО Левина стремилась проходить лечение и обследования в различных больницах Мозыря и Гомеля. Как удалось выяснить правозащитникам в медицинском учреждении, Гомельский областной онкодиспансер решил, что единственный возможный способ спасения жизни Ирины — срочная операция пересадки костного мозга. Ирина Левина получила направление в Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии. Операция назначена на 7 октября.

Подготовительный и послеоперационный периоды, которые Левина должна находиться в больнице, может растянуться на многие месяцы и даже год. Но сейчас, чтобы поехать в Минск, Ирине нужно разрешение от следователя, который ведет ее уголовное дело. Как сообщил источник в медучреждении, такого разрешения Ирине никак не может получить. И поэтому она уже длительное время не может поехать в Минск и лечь на жизненно необходимую ей операцию.

Как сообщили в медучреждении, Ирина Левина очень сильно напугана своим пребыванием в следственном изоляторе и боится снова туда попасть, если нарушит запрет следователя и поедет на операцию без его разрешения.

Напомним, правозащитники сообщали, что Ирина Левина — мать четырех детей. У нее сложная форма лимфомы. В день задержания она в онкодиспансере проходила обследование на томографе, а на 30 июня был назначен очередной сеанс химиотерапии.

Ирину Левину обвиняют по уголовному «делу Гаюна». В августе было известно, что ей сменили меру пресечения и она не находится в СИЗО.

